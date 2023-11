Scacco Matto dei giovani

Nel mondo frenetico degli affari online, spicca un giovane genio: Alexandru Catranita. Da campione di scacchi a una delle grandi autorità nazionali nel business Prop Firm.

Il giovane imprenditore ha deciso di unire la sua passione per gli scacchi al mondo degli affari, dimostrando che la strategia, l’intuizione e la pazienza apprese sullo scacchiere si traducono brillantemente nel contesto imprenditoriale.

Fin da piccolo ha viaggiato diversi paesi europei per partecipare a tornei internazionali, rappresentando l’Italia. Il gioco strategico non solo ha stimolato la sua mente nel corso degli anni, ma ha anche plasmato la sua visione del business.

“È molto simile all’approccio che si ha nel mondo degli affari: studiare il mercato anticipando determinate mosse, impostare la strategia giusta, essere prudenti pazientando il tempo necessario ed attaccare nel momento opportuno! La mente strategica sviluppata attraverso gli scacchi è la chiave del mio successo” afferma il classe 2002.

Il mondo delle “Prop Firm”, aziende che prestano denaro per investimenti, è diventato il terreno di gioco per Alexandru, stringendo varie collaborazioni di grande importanza. Mentre molti consideravano il settore “troppo pericoloso”, il giovane imprenditore ha affrontato le sfide con determinazione e fiducia in se stesso.