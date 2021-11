Sebastiano Bianchi, il giocatore del Legnano basket scomparso a Verbania

Scomparso Sebastiano Bianchi, cestista a Legnano

Sono riprese questa mattina le ricerche di Sebastiano Bianchi, il giocatore di basket 29enne scomparso da domenica notte. Secondo quanto si e' appreso Bianchi sarebbe uscito da casa, a Verbania, dopo aver resettato il proprio cellulare. Si suppone che il giocatore abbia cancellato tutto prima di uscire.

L'auto ritorvata sul lungolago era aperta e i suoi effetti personali erano li'. Ieri si sarebbe dovuto presentare all'allenamento, ma non e' arrivato. L'allarme era stato lanciato dal padre. Le ricerche dei sommozzatori sono andate avanti a vuoto per tutta la giornata di ieri nel Lago Maggiore. Bianchi e' un atleta molto noto in zona: nato ad Omegna, attualmente milita in serie B nella squadra di Legnano.

Il fratello del cestista scomparso: "Non era solo"

Il fratello di Sebastiano, Mattia, ha lanciato un appello sui social: "Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che e' stato con una persona che e' arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua. Chiunque abbia informazioni utili si metta in contatto con le forze dell'ordine".