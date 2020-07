Umberto Marchi è il nuovo presidente di Aglea Salus, la mutua innovativa

Umberto Marchi è il nuovo presidente di Aglea Salus

Conferme e nuovi ingressi nel CDA all’insegna dell’innovazione e della crescita

Aglea Salus per confermarsi Mutua Innovativa, continuare a crescere e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi di condivisione e mutualità rinnova il suo CDA. Il nuovo Presidente Umberto Marchi grazie alla sua grande esperienza guiderà nei prossimi anni Aglea Salus nella crescita nel panorama mutualistico nazionale. Riportiamo di seguito le dichiarazioni dei componenti del CDA rilasciate alla cerimonia di insediamento.

Il Presidente Umberto Marchi:

“Conosco da tempo Aglea Salus per questo ho accettato con entusiasmo questo incarico che mi consentirà di mettere le mie expertise e linee guida chiare e puntali a servizio dell’obiettivo di crescita che ci siamo prefissati per il prossimo triennio”.

Il Consigliere d’Amministrazione Delegato Filippo Buono:

“Sono molto orgoglioso del lavoro che ho guidato negli ultimi cinque anni in Aglea Salus. Un periodo fondamentale che ha dato un notevole sprint a questa realtà, permettendoci di entrare di diritto nel panorama nazionale delle società di mutuo soccorso. Sono sicuro che i prossimi cinque anni vedranno Aglea Salus ancora protagonista del mercato della Sanità Integrativa”.

Aglea Salus:

Aglea Salus è una Società Generale di Mutuo Soccorso che nasce per realizzare un sistema di Sanità Integrativa diffusa che possa rispondere in maniera efficace ai bisogni di tutela dei cittadini, ottimizzando le disponibilità economiche già impiegate dalle famiglie in questo settore, offrendo ai propri associati prestazioni mediche a costi agevolati, un corretto e veloce accesso alle informazioni e alla diagnosi precoce.

Aglea Salus, inoltre, collabora e sostiene importanti Onlus ed associazioni con fini sociali operanti

sul territorio, partecipando contestualmente ed attivamente ad azioni benefiche. Nel panorama nazionale dei Fondi di Sanità Integrativa, delle Società di Mutuo Soccorso e delle Casse Sanitarie, Aglea Salus si distingue per le garanzie fornite dalle coperture sanitarie, per la diffusione su tutto il territorio nazionale e per le capacità innovative grazie alle quali nel 2018 si aggiudica il premio BOND STREET AWARDS "mutua italiana più innovativa" di cui tuttora mantiene il trend.