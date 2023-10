6 Migliori siti scommesse in Italia + TOP Bonus Italiani (2023)

Migliori siti scommesse sportive in Italia: Top bookmakers per reputazione, bonus, palinsesto, e quote calcio

Se stai cercando i migliori siti scommesse in Italia sei proprio nel posto giusto.

Qui, troverai 6 top siti scommesse sportive, valutate per alcune caratteristiche peculiari dei siti scommesse online: bonus, quote, e palinsesto.

Possiamo anticiparti che nella posizione numero 1 troverai Bwin, un famoso sito di scommesse austriaco, che batte tutta la concorrenza.

Infatti, mette a disposizione dei suoi utenti un bonus scommesse molto vantaggioso, che dura ben 15 settimane, ed un catalogo variegato.

Tutti gli altri siti di scommesse che abbiamo riportato qui di seguito possono garantirti dei vantaggi speciali, quindi tienili d’occhio.

Ora siamo pronti ad andare alla scoperta dei top bookmakers in Italia!

Migliori siti scommesse online

Bwin : Miglior sito di scommesse sportive in Italia

William Hill : Top per le scommesse calcio

888 Sport : Quote elevatissime

Eurobet : Miglior bonus scommesse

StarCasinò : Promozioni e offerte vantaggiose

NetBet: Migliore assistenza clienti

Eccoti la lista completa dei migliori 6 bookmakers in Italia per le scommesse sportive.

Ora andremo a produrre delle recensioni per i primi 5 siti scommesse.

1. Bwin: Miglior sito scommesse sportive in assoluto

Pro:

Bonus benvenuto da 260€ in 15 settimane;

Catalogo sportivo da 20+ discipline;

Buon live streaming;

Quote maggiorate e cash out;

Licenza ADM;

Sezione di scommesse live molto completa.

Contro:

No betting exchange;

Toni un po’ scuri.

Come detto, Bwin è in testa alla nostra classifica. Si tratta di un bookmaker nato a Vienna, in Austria, che ha quasi subito raggiunto la notorietà internazionale.

Lo abbiamo posto in questa posizione per via di un bonus molto interessante, che dura ben 15 settimane, ed un catalogo molto ben strutturato, variegato e completo.

Tuffiamoci alla scoperta del miglior sito di scommesse online!

Palinsesto sportivo: 5/5

Accedendo alla home page del bookmaker, potrai notare che Bwin mette a disposizione una pletora di quasi 25 discipline sportive su cui puoi scommettere.

Si parte, come sempre, dalle discipline più seguite in Italia, ovvero calcio, basket e tennis, e si arriva fino a discipline di nicchia. È il caso di beach volleyball, pallamano e rally, ma anche scommesse non sportive, come quelle sulla politica e sui programmi di intrattenimento.

Per misurare il grado di profondità, poi, possiamo prendere in considerazione il calcio, di gran lunga lo sport che trascina ogni bouquet.

Ebbene, su Bwin puoi piazzare scommesse su manifestazioni note come la Serie A e la Champions League e su tornei molto remoti, come il campionato nazionale di Panama, o la coppa nazionale dell’Uruguay.

Su tutte le partite dei maggiori campionati, come la Serie A, poi, puoi giocare su più di 500 mercati differenti, dai più classici 1X2, a cose più astruse, come la scommessa “Ribaltone Sì/No”, o il totale dei cartellini.

La sezione di scommesse live appare molto user friendly nel browser, navigabile in maniera molto semplice e accurata. Le quote, infatti, si aggiornano molto velocemente, in base agli eventi del campo di gioco.

Bonus scommesse: 5/5

Se vorrai registrarti a Bwin, potrai sfruttare un bonus davvero interessante.

Questo prevede:

Dopo la prima scommessa, 10€;

Il 50% delle multiple della prima settimana fino a 100€;

Per 15 settimane, al raggiungimento di un determinato volume di scommessa, 10€ a settimana.

Potrai dunque avere fino a 260€, creando un conto di gioco sul sito di questo operatore.

Dovrai completare un rollover di 3x, sulla porzione da 100€. Potrai, infine, riscuotere le rate settimanali giocando almeno 5€ a settimana su quote minime di 1.50.

Altri bonus: 4.8/5

Potrai anche partecipare ad ulteriori promozioni, come il sempreverde bonus multiple. Questo ti concede un moltiplicatore fino al 125%. Non dovrai far altro che piazzare una schedina da almeno 3 eventi, con quote minime di 1.25.

Potrai anche sfruttare le cosiddette multiple maggiorate, delle multiple che inglobano partite con quote maggiorate. Potrai avere il 30% in più sulla tua potenziale vincita.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Per depositare e prelevare, potrai fare uso di:

Carte di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, PaySafeCard

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifici

Il deposito minimo, come anche il prelievo minimo, ammonta a 10€.

Il tempo di accredito dipende dallo strumento che scegli di usare, ma può arrivare fino a 3 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.9/5

2. William Hill: miglior sito scommesse calcio in Italia

Pro:

Top bookmaker per le scommesse sul calcio;

Bonus scommesse da 125€;

20+ sport in catalogo;

Quote maggiorate;

Live streaming presente;

Licenza AAMS (oggi ADM).

Contro:

No ippica, no betting exchange;

Poco approfondito sul calcio italiano.

Medaglia d’argento per William Hill, il principale bookmaker inglese, nato nel regno Unito nel 1934.

Lo abbiamo inserito in questa posizione perché mette in campo un palinsesto sportivo molto approfondito, in particolar modo sul calcio. Vedrai più avanti, infatti, che dispone di moltissimi campionati, a tutti i possibili livelli.

Il bonus scommesse però, non gli ha permesso di essere al primo posto.

Palinsesto sportivo: 5/5

Lo abbiamo già detto, il catalogo di questo operatore è probabilmente il migliore del lotto. Puoi trovare tanti sport differenti, ma come sempre, tutto gira intorno a calcio, basket e tennis, col primo a fare da padrone.

Potrai poi scommettere sullo snooker, sulle darts, sugli eSports, e su tante altre discipline, per un totale di 22, comprensive di scommesse politiche e TV/Speciali.

Ciò che davvero ci colpisce, però, è la profondità dell’offerta per quel che riguarda le scommesse calcio.

Il conto di tornei, manifestazioni, campionati e leghe è davvero innumerevole. Puoi, infatti, piazzare giocate tanto sulla Champions League, quanto sulla Serie B della Costa Rica, la Liga de Ascenso.

Tra gli altri sport, poi, puoi scommettere sulla NBA, sui tornei del GRande Slam, sui principali tornei di freccette e di golf.

Per ogni partita di calcio, poi, hai la possibilità di scommettere su circa 700 mercati differenti, dai più classici Under/Over, Pari/Dispari ed 1X2, fino a mercati più particolari.

Quanto alle quote, si attestano attorno alla media del mercato.

Bonus scommesse: 4.7/5

Iscrivendoti a William Hill, avrai la possibilità di partecipare all’offerta per i nuovi utenti, che può darti fino a 125€ così ripartiti:

Quando convalidi il tuo conto, avrai 5€ senza deposito;

In seguito al primo spin su uno dei giochi selezionati, 20€ in Game Bonus;

Il 100% del primo deposito, fino a 100€.

Riceverai la parte che dipende dal deposito in 4 settimane (20%, 20%, 20% e 40%), dopo averle sbloccate con un requisito di puntata di 1x.

Dopo un ulteriore rollover di 1x, potrai prelevare il bonus.

Altri bonus: 4.8/5

Come tutti i siti scommesse sportive, anche tale bookmaker ha un bonus multiple, che può darti fino al 60,47% in più sulle tue scommesse multiple. Non dovrai fare altro che piazzare una schedina da almeno 5 selezioni con quote minime di 1.25.

Avrai anche la possibilità di sfruttare le quote maggiorate su determinati eventi da pubblicizzare o mercati da sviluppare.

Se sei appassionato di basket, infine, potrai beneficiare di un cashback sulle scommesse live su tale sport.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per tutti i depositi ed i prelievi, avrai la possibilità di utilizzare:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

Bonifico

PayPal, Skrill, Neteller

ePay, Paysafecard

Il deposito minimo è di 10€, ed il prelievo minimo è di 5€.

Il tempo di accredito va da 1 a 5 giorni lavorativi, in base alla metodologia di pagamento che scegli di usare.

Giudizio finale: 4.8/5

3. 888 Sport: migliori quote tra i top siti scommesse sportive in Italia

Pro:

Payout al top su calcio e altri sport

Licenza ADM (ex AAMS);

Offerte davvero interessanti;

Palinsesto da 15+ discipline;

Servizio clienti efficiente.

Contro:

Bonus scommesse solo fino a 25€;

Niente ippica, né betting exchange.

Chiude il nostro podio 888 Sport, grande operatore fondato da due impresari israeliani nel 1997, ad Antigua, un’isola nel mar dei Caraibi.

Entra nella nostra lista per via di quote davvero al top sul calcio, che può darti payout fino al 97%, sulle tue scommesse.

Vediamo meglio queste caratteristiche di 888 Sport.

Palinsesto sportivo: 4.6/5

Nel bouquet di 888 Sport trovano spazio più di 15 discipline sportive, un numero di certo non al livello degli altri siti scommesse, ma che si difende bene.

Potrai come al solito giocare su calcio, sul basket e sul tennis, ma anche sulla Formula 1, sulla pallavolo e sull’hockey su ghiaccio.

Ciò che distingue questo operatore da altri siti scommesse è però il livello delle quote offerte, che si traduce negli importi potenzialmente ottenibili.

Vale la pena anche sottolineare che anche per quel che riguarda i campionati, questo operatore raggiunge vette elevatissime. Puoi, infatti, giocare sia su tornei di alta qualità, come la Champions League, la NBA ed i tornei del Grande Slam, anche a manifestazioni di più basso cabotaggio, come i campionati nazionali dell'Ecuador e del Perù.

Quanto alle scommesse live, avrai sempre la possibilità di vedere quali sono gli eventi in corso di svolgimento, grazie alla visuale sintetica delle partite, divise per sport. Le quote, anche su 888 Sport si aggiornano in tempo reale.

Bonus scommesse: 4.6/5

Il bonus di benvenuto di 888 Sport non è uno dei top, tra i migliori siti scommesse online.

Infatti, potrai avere il 100% del tuo primo deposito, fino a 25€, + 5€ gratis in bonus casinò.

Si tratta di un’offerta che non lo porterà ad essere il miglior sito scommesse in Italia, ma c’è di ché gioire.

Infatti, i termini e condizioni sono abbastanza favorevoli. Dovrai sbloccare il bonus con un rollover di 2x. Avrai poi un ulteriore requisito di puntata di 5x, ma può essere completato in 60 giorni.

Altri bonus: 5/5

Grandi vantaggi puoi, però, ottenere grazie ai bonus aggiuntivi, cosa che differenzia 888 Sport dagli altri siti di scommesse online.

Infatti, puoi beneficiare dell’offerta Champions League, e ricevere 5€ se piazzi una scommessa di almeno 10€ su una partita dei gironi di Champions. Puoi sfruttare questa promo in ogni giornata in cui si svolgono match di Champions League.

Stessa cosa per le scommesse live sul calcio che piazzi nei weekend di campionato. Non dovrai fare altro che piazzare una scommessa live da almeno 10€, a quota minima 2.00.

Non c’è un vero e proprio bonus multiple, sostituito dal “Club delle Multiple”, che ha lo stesso meccanismo delle altre promo. Se piazzi ogni settimana multiple da almeno 20€ con quota minima 1,5, avrai 5€ a settimana.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Se vuoi depositare e prelevare, potrai utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Visa, Mastercard, Postepay

Bonifici bancari

Apple Pay

Skrill, Neteller, PayPal

PaySafeCard

Il deposito minimo è di 10€, ed il prelievo ha la stessa cifra minima.

Il tempo di accredito è molto veloce, e varia in base allo strumento finanziario che utilizzi. 888 Sport valuterà la richiesta in 1 giorno.

Giudizio finale: 4.7/5

Pro:

Bonus benvenuto fino a 300€;

Catalogo sport di grande varietà;

Possibilità di cash out;

Live streaming presente;

Scommesse virtuali ed eSports.

Contro:

No betting exchange e niente quote maggiorate;

Servizio clienti da migliorare.

Ad un soffio dal podio troviamo Eurobet, sito scommesse gestito da impresari italiani, e con una presenza massiccia sul territorio, con oltre 900 punti scommesse.

Lo abbiamo inserito nella nostra analisi dei migliori siti di scommesse per via di un bonus scommessa davvero interessante, che fa parte di un pacchetto di benvenuto magnifico.

Palinsesto sportivo: 4.8/5

Dopo aver creato un conto gioco sul portale di Eurobet, potrai accedere a tutte le novità del catalogo di questo bookmaker.

Potrai piazzare scommesse AAMS su discipline sportive come calcio, basket e tennis, ma anche su sport di minore interesse, come padel, badminton, surf e molto altro.

Troverai tanti campionati di qualità, come la Serie A, la Premier League, la Champions League e gli altri campionati europei. Non solo, potrai scommettere anche su tornei meno seguiti, come ad esempio il campionato georgiano o il campionato nazionale del Sudafrica.

Il palinsesto, però, si caratterizza anche per la sua grande varietà, e quindi accoglie anche le scommesse virtuali, quelle sull’ippica e sugli eSports.

Grande scelta anche per quanto riguarda le scommesse live, sezione da cui potrai accedere anche alle partite in live streaming. Le quote cambieranno in base a ciò che avviene sui relativi campi da gioco.

Bonus scommesse: 5/5

Se creerai un conto gioco su Eurobet, avrai diritto ad un bonus di benvenuto strabiliante. Si attesta, infatti, come il top bonus tra i migliori siti di scommesse sportive.

Con un solo deposito, avrai diritto a:

300€ in bonus scommesse, ovvero il 50% delle multiple piazzate;

Il 100% in bonus casinò, fino a 1.000€;

Il 100% in bonus poker, fino a 1.000€;

20€ in cashback sulle cartelle del bingo.

Le multiple qualificanti sono quelle con una quota minima totale di 4.00. Tale porzione di bonus ha un requisito di puntata di 1x, e può essere giocato solo su multiple con quota minima 4.00.

Altri bonus: 4.6/5

Potrai anche beneficiare di particolari offerte e promozioni, come il cash out, e le ReadyBet, multiple già compilate, se non sai quali partite inserire nelle tue schedine.

Potrai anche approfittare del classico bonus multiple, sulle scommesse da almeno 5 eventi, con quote minime 1.25. Potrai ricevere automaticamente un moltiplicatore fino al 144,66%.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Potrai movimentare il tuo conto gioco con:

Carte di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifico e bollettino postale

PayPal, Skrill, Neteller

Ricarica Eurobet

PaySafeCard, OnShop

OktoCash

Il deposito minimo ammonta a 5€, ed il prelievo ha uno stesso limite minimo.

L’accredito avverrà nei tempi tecnici tipici del metodo che vuoi usare, ma va da 2 a 10 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.7/5

Pro:

Numerose novità in fatto di bonus;

Licenza AAMS (oggi ADM);

1 mese gratuito di DAZN;

Buon VIP Club.

Contro:

Niente betting exchange, né cash out;

No live streaming.

Chiude la nostra top 5 StarCasinò, un sito scommesse che si occupa di casinò, e solo in seguito ha aggiunto un bookmaker.

Lanciato in Svezia nel 2012, ha ottenuto la licenza AAMS non subito, ed infatti ha la concessione numero 15230. L’importante è che ha una licenza AAMS (oggi ADM), ed è quindi autorizzato ad aprire un sito scommesse italiano.

Entra tra le nostre recensioni per delle ottime promozioni e bonus alternativi, che lo rendono il miglior sito scommesse online in Italia da questo punto di vista.

Palinsesto sportivo: 4.7/5

Il bouquet di sport proposto da StarCasinò è piuttosto contenuto, ed infatti non supera le 15 unità. Non per questo è da disprezzare in toto, anzi.

Certamente potrai trovare discipline come basket, tennis e calcio, con quest’ultimo che riceve la maggiore attenzione. Potrai però anche trovare sport come hockey su ghiaccio, tennis tavolo, e football americano.

Ciò che davvero ci stupisce è la profondità dell’offerta calcistica, con campionati come la Serie A, la Champions League, La Liga e la Premier League, ma anche con tornei di qualità inferiore.

Troverai, infatti, oltre a manifestazioni dalle parti più disparate del globo, ma anche dei tornei amatoriali inglesi, tedeschi ed austriaci.

Per ogni partita, poi, potrai puntare su più di 700 mercati differenti, a partire dai più popolari, come l’1X2, le Doppie Chance e gli Under/Over, a cose più arzigogolate, come le linee ad handicap e le scommesse sui corner.

Bonus scommesse: 4.7/5

Tutti coloro che creano un conto gioco sul portale di StarCasinò, potranno accedere ad una promo molto particolare, diversa da quelle degli altri siti scommesse online.

Infatti, si tratta di un cashback del 50% sulla prima scommessa fino a 25€.

Questa deve:

Essere una multipla da 4 o più eventi;

Avere quote minime di 1.50 (almeno 4 eventi devono avere questo limite, se aggiungi altre partite, possono avere quote più basse);

Essere da almeno 10€.

Potrai anche beneficiare di 1 mese di DAZN, se:

Ci metti sopra almeno 50€;

La quota minima globale è di 20.00.

Altri bonus: 5/5

Se non dovessi essere soddisfatto dal bonus scommesse, ci sono altre promozioni tutte nuove di cui potrai servirti.

Ad esempio, grazie a “Quintupla Assicurata”, sulle multiple da 5 eventi, tutti i lunedì ed i giovedì, tutte le tue quintuple avranno un rimorso di 5€, indipendentemente dal risultato.

Il bonus multipla, invece, ti concede fino al 300% in più. Ti basterà piazzare una multipla da almeno 5 selezioni con quote minime di 1.25.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Potrai movimentare il tuo conto di gioco con:

Visa, Mastercard, Postepay, CartaSì

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifici bancari

ePay, PaySafeCard

Il deposito minimo è di 5€, mentre il prelievo minimo è di 10€.

L’accredito richiederà tra i 2 ed i 3 giorni lavorativi, a seconda della metodologia utilizzata.

Giudizio finale: 4.6/5

Scelta dei migliori siti scommesse sportive in Italia

Palinsesto sportivo

I siti di scommesse online devono avere palinsesti completi, variegati e pieni di opportunità. Si tratta del centro di gravità attorna al quale girano tutti i siti scommesse AAMS e non AAMS.

Per questo, devono presentare una lista di sport con alcuni elementi fondamentali, quelle discipline che ogni scommettitore italiano cerca, ovvero il calcio, il basket ed il tennis.

Tutte le altre discipline sono gradite aggiunte. Particolari plus sono dati anche a chi mette a disposizione anche scommesse virtuali, scommesse ippiche e gratta e vinci.

Bonus di benvenuto e altri bonus

I giocatori italiani vanno a caccia dei bonus di benvenuto più vantaggiosi. Per cui abbiamo scelto con cura quei siti scommesse che mettono in campo bonus, promo e ogni altro tipo di offerta per gli utenti.

La nostra lente d’ingrandimento si è posata sull’importo di ogni offerta, sulla durata, sui termini e condizioni e su tutte le altre caratteristiche.

Metodi di pagamento

Per movimentare il tuo conto gioco sarà necessario che il portale a cui hai deciso di iscriverti accetti uno o più strumenti finanziari di cui disponi. Per questo, abbiamo analizzato i metodi di pagamento, per capire quali siti scommesse ne mettessero a disposizione il maggior numero.

Abbiamo valutato anche i limiti minimi e massimi per ogni transazione, ed il tempo di accredito per un deposito ed un prelievo.

Altri elementi

Abbiamo valutato anche tutti gli elementi di contorno, che vanno poi a comporre un sito scommesse ed offrono un’esperienza soddisfacente al giocatore.

Si tratta, ad esempio del possesso della licenza AAMS (oggi ADM), i browser adatti, la sicurezza della piattaforma e l’interfaccia grafica.

Perché il primo tra i migliori siti di scommesse AAMS è Bwin?

Com’è ormai chiaro, al primo posto di questa lista dei migliori siti scommesse AAMS abbiamo posto Bwin.

Vediamo le motivazioni dietro questa nostra valutazione:

Il bonus scommesse mette in campo per i giocatori italiani fino a 260€, che potrai ricevere in 15 settimane;

Il catalogo consta di quasi 25 discipline sportive, un numero elevatissimo e quasi ineguagliato da qualsiasi altro sito scommesse in Italia;

Il livello di sicurezza del sito è molto elevato, e rispetta tutti gli standard richiesti, dal momento che dispone di una connessione sicura, frutto di un protocollo di crittografia TLS 1.3, uno dei più avanzati, certificato da DigiCert Inc.;

Grazie al possesso di una licenza AAMS (oggi denominata ADM), è a tutti gli effetti un sito scommesse legale.

Perché scegliere uno dei siti scommesse proposti?

Se vuoi piazzare delle scommesse sportive, la migliore cosa che tu possa fare è scegliere uno dei siti scommesse che ti abbiamo indicato.

Ecco perché:

Mettono in campo dei bonus molto ricchi, contrariamente alle sale scommesse;

Hanno dei bouquet di discipline sportive molto approfonditi e variegati;

Rispettano tutti gli standard di sicurezza, come richiesto dalle leggi dello Stato Italiano;

In caso di problemi, il loro servizio di assistenza clienti sarà sempre pronto ad aiutarti.

FAQ sui migliori siti scommesse italiani

Dove conviene scommettere in Italia?

In linea di massima, conviene scommettere sul sito scommesse su cui ti trovi meglio. Ad ogni modo, è possibile discernere i migliori siti scommesse da siti scommesse meno buoni.

Il primo elemento di discrimine è il possesso di una licenza ADM (ex AAMS). Poi, abbiamo valutato per te un numero enorme di siti scommesse legali, e prodotto una classifica secondo noi.

A nostro avviso, i migliori siti di scommesse AAMS sono Bwin, William Hill ed 888 Sport. Da non perdere anche Eurobet, StarCAsinò e NetBet.

Ad ogni modo, molti giocatori italiani hanno diversi conti di gioco su vari siti scommesse, per comparare le quote e beneficiare della concorrenza sui bonus scommesse.

Qual è il miglior bonus di benvenuto?

Il miglior bonus di benvenuto, a nostro parere, è quello di Eurobet. Tale offerta mette insieme 4 diversi bonus di benvenuto, per un totale di 2.320€ + 15€ senza deposito.

La parte relativa alle scommesse sportive ammonta a 300€, ovvero il 50% delle multiple piazzate durante la prima settimana di iscrizione.

Quale è la migliore app per le scommesse?

L'app 888 Sport è la miglior app per scommesse sportive. Ti offre una vasta gamma di mercati di scommesse in tempo reale e pre-partita, insieme a offerte regolari e funzionalità speciali personalizzate per te.

Comparazione tra i 5 migliori siti scommesse

Bwin: bonus scommesse da 260€, rilasciati in 15 settimane. 25+ discipline nel catalogo; scommesse pre-match, live e antepost. Oltre 1.000 eventi calcistici.

William Hill: bonus benvenuto 100% fino a 100€ + 20€ in Game Bonus + 5€ quando convalidi il conto di gioco. Bouquet da oltre 20 discipline sportive.

888 Sport: offerta iniziale 100% fino a 25€ + 5€ in bonus casinò. Circa 15 sport, noto per i payout molto elevati. Promo aggiuntive al top.

Eurobet: top bonus di benvenuto, fino a 2.320€. 300€ solo per le scommesse sportive. Quasi 25 discipline nella pagina delle scommesse e oltre 1000 mercati per gli eventi calcistici.

StarCasinò: bonus cashback 50% fino a 25€. Anche 1 mese gratuito di DAZN, a particolari condizioni. Catalogo da meno di 15 discipline, assistenza clienti buona.

Come iscriversi ad un sito di scommesse in Italia

A questo punto, potresti voler creare un conto di gioco su uno dei siti scommesse che abbiamo nominato. Il processo è molto semplice.

Prenderemo spunto dal processo di registrazione a Bwin, il bookmaker che siede comodamente in prima fila nella nostra classifica.

Passo Uno: entrare sul portale del sito scommesse

Accede al sito di Bwin;

Fai clic sul tasto giallo in alto a destra “Registrati Ora”.

Passo Due: Immettere i dati anagrafici

Inserire la propria mail ed una password;

Scrivere nome, cognome, luogo e data di nascita;

Confermare o editare il codice fiscale calcolato dal sistema;

Immettere il numero di telefono e, in seguito, il codice OTP inviato per SMS;

Digitare l’indirizzo di residenza e i dati di un documento valido;

Leggi le informative su contratto di gioco, termini e condizioni e sulla privacy.

Passo Tre: Login, convalida e primo deposito

Fai clic su “Registra il mio conto”;

Accedi all’area della cassa e completa il tuo primo deposito;

Inizia a divertirti!

Cerchi i migliori siti scommesse italiani?

Siamo giunti al termine della nostra analisi sui migliori siti di scommesse in Italia.

Come è oramai chiaro, abbiamo premiato Bwin come miglior sito scommesse per i giocatori italiani. La scelta è ricaduta proprio su questo sito perché propone una offerta di benvenuto davvero interessante, ben 260€ per 15 settimane.

Nota, però, che anche gli altri siti scommesse hanno ottime qualità, e possono riservarti vantaggi inaspettati.

Non tralasciarli, perciò, anche per avvantaggiarti della concorrenza ed andare dove ci sono le quote più alte per un mercato o per più mercati.

Ad ogni modo, cerca di giocare in modo responsabile, e non giocare più di quanto puoi permetterti. Solo in questo modo potrai sempre divertirti su ogni sito di scommesse sportive.