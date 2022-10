Ambra, Fuori dal Coro mostra documento sfratto. "Intestato ad Allegri, ma..."

Fuori dal Coro mostra il documento di sfratto. "Compare il nome di Massimiliano Allegri. Lui non si oppone alla convalida"

"Noi siamo entrati in possesso di questo documento che vi mostriamo in esclusiva, l’ordinanza di convalida dello sfratto datata 3 ottobre 2022: sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge lui non si oppone alla convalida, d’altronde lui non vive più nell’appartamento". A dirlo è Mario Giordano nel corso di Fuori dal Coro in onda su Rete 4.

L'appartamento in questione è di Silvia Slitti, wedding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini e proprietaria dell’immobile.

Proprio Silvia Slitti ha raccontato: “Ho ricevuto una diffida da parte dell’avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola, quando diciamo il vero dobbiamo poterlo dire”.