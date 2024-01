Antonio Conte allenatore del Milan dopo Pioli, scommessa (rossonera) vincente

Antonio Conte allenatore del Milan dopo Stefano Pioli? Scommessa (rossonera) vincente

Una semifinale Champions League (maggio 2023 dopo aver eliminato il Tottenham di Antonio Conte e il Napoli di Luciano Spalletti - poi campione d'Italia) e uno Scudetto (maggio 2022 cavalcata vincente vincendo il duello con l'Inter di Simone Inzaghi) non bastano, secondo i bookmaker, a salvare la panchina rossonera. Stefano Pioli, per i quotisti di Snai, non sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione, e a guidare il Diavolo dovrebbe essere Antonio Conte: l’ex tecnico della Nazionale è offerto a 2,25, in netto vantaggio sullo stesso Stefano Pioli (che resta comunque come secondo favorito in vista del 2024/2025), visto a 4,50.

In questo caso, Antonio Conte diventerebbe il quarto allenatore della storia a sedere sulle panchine di Juventus, Inter e Milan dopo Viola, Zaccheroni e Trapattoni, e con quest’ultimo dividerebbe il primato di aver guidato anche l’Italia.

Milan, Thiago Motta dietro ad Antonio Conte nelle quote Snai

Il terzo candidato alla panchina è Thiago Motta, che con il Bologna sta convincendo tutti e si gioca a 5,50. A 7,50 c’è Raffaele Palladino, tecnico del Monza in rampa di lancio, mentre a quota 10 c’è la coppia Farioli-De Zerbi, che stanno facendo bene fuori dall’Italia e possono puntare alla panchina di una big. Non mancano i nomi di ex bandiere: Andrey Schevchenko è proposto a 15, Ignazio Abate a 25 e Zlatan Ibrahimovic, entrato da poco nel board della società, a 33. Stessa quota per un nome che avrebbe del clamoroso, visti i precedenti: Jose Mourinho.