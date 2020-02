Atalanta-Valencia: quote, formazioni e dove guardarla in tv e streaming

ATALANTA-VALENCIA, PER I BOOKIE SFIDA ALLA PARI TRA ATALANTA E VALENCIA

Perfetta parità, 50 per cento di possibilità per ciascuno: questo il giudizio degli analisti Stanleybet.it, che assegnano ad Atalanta e Valencia la stessa quota per il passaggio ai quarti di finale di Champions League: 1,85. Un giudizio che, vista la differenza di blasone internazionale tra i due club, testimonia dell'ottimo credito che riscuote attualmente la Dea, partita come cenerentola della manifestazione. Per quanto riguarda la partita di andata, in programma a San Siro mercoledì sera, l'Atalanta parte però favorita piuttosto nettamente, a 1,80, con il pareggio a 3,75 e la vittoria spagnola a 4,20.

Rullo compressore in campionato, dove vanta il miglior attacco, la squadra di Gasperini ha avuto un tasso di realizzazione più modesto in Champions: quattro reti nelle tre partite casalinghe del girone, di cui una persa con lo Shakhtar, una pareggiata con il City e una vinta con la Dinamo di Zagabria. Gli analisti non scavano dunque un solco molto largo tra Under e Over, rispettivamente a 2,00 e 1,70, malgrado tra campionato e Coppa Italia l'Atalanta sia reduce da sei Over di fila. Il Valencia quest'anno nelle trasferte di Champions è stato micidiale, battendo Chelsea e Ajax e pareggiando a Lille. Ultimamente però non sta vivendo un gran momento: è uscito dalla Copa del Rey, ha perso in campionato 3-0 con il Getafe e ha impattato in casa con l'Atletico Madrid, nella partita che poteva consentirgli il sorpasso e la conquista del quarto posto, proprio a scapito degli uomini di Simeone.

ATALANTA-VALENCIA, A 1,95 IL GOL DI ZAPATA. A 2,20 QUELLI DI MURIEL E ILICIC

L'uomo gol più atteso nel match di mercoledì è Duvan Zapata, la cui rete è data a 1,95. Gli sono vicini Muriel e Ilicic, a 2,20. Per gli spagnoli rispondono Maxi Gomez (9 gol in Liga), Dani Perejo (temibile sui calci di punizione) e Gameiro a 2,20. Il programma degli ottavi di Champions vede domani in campo i campioni in carica del Liverpool, impegnati in casa dell'Atletico Madrid. Malgrado le insidie ambientali, su Stanleybet.it sono favoriti gli inglesi, a 2,25 contro 3,30. A Dortmund, il Borussia ospita il Psg, ed è un'altra sfida da «2», dato a 2,25. La forbice però è piuttosto stretta, perché la vittoria tedesca si gioca a 2,95. Mercoledì, il Tottenham di Mourinho ospita il Lipsia secondo in Bundesliga: pronostico equilibrato, con leggera tendenza al segno «1», dato a 2,40 contro il 2,90 del «2».

ATALANTA-VALENCIA, DOVE VEDERLA IN TV

La partita dell'Atalanta non andrà in onda in chiaro ma solo su Sky e NowTv. Questa sera, su Canale 5, verrà trasmessa la diretta di Atletico Madrid-Liverpool.

ATALANTA-VALENCIA, PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez A.; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes. All. Albert Celades

QUOTE SCUDETTO, LA LAZIO SUPERA L'INTER ANCHE TRA GLI SCOMMETTITORI

La Lazio continua a raccogliere successi e risultati utili a un ritmo scudetto, e trova la definitiva consacrazione anche nelle previsioni degli analisti, spuerando l'Inter nella corsa scudetto: neroazzurri dati a 5, biancocelesti a 3,75. Il cammino irresistibile dei biancocelesti è evidente nell'andamento delle scommesse sullo scudetto da inizio stagione a oggi: lo scorso agosto la Lazio era prevedibilmente "snobbata" dai quotisti 888sport.it, che la offrivano a 75,00, lontanissima dal trio di favorite composto da Juventus, Napoli e Inter.

L'offerta si è mantenuta molto alta per i primi tre mesi di campionato, con il picco - quota 100 - toccato dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro, a fine settembre. Il tutto si è rovesciato inaspettatamente da ottobre in poi: dopo il pareggio con l'Atalanta, la Lazio non ha più perso un colpo, vincendo tutte le partite e tornando a una quota compresa tra 50 e 60. Il vero punto di svolta, in campo e in tabellone, è però arrivato dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, a inizio dicembre: grazie al 3-1 conquistato all'Olimpico, l'offerta sulla squadra di Inzaghi è crollata da 51 a 16, ed è andata progressivamente calando anche nelle settimane successive, fino al pareggio con la Roma nel derby che ha fermato la serie di 11 vittorie consecutive. Ripresa la marcia, la ciliegina sulla torta per i biancocelesti è arrivata oggi: dopo la vittoria di ieri sera per 2-1 contro l'Inter e il sorpasso sui nerazzurri al secondo posto, riporta Agipronews, la vittoria finale della Lazio è data a 3,75, seconda quota più bassa dopo quella della Juventus (a 1,50), con l'Inter a 5,00.