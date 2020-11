Brad Binder: Becoming 33, il film su Red Bull TV

La stagione di MotoGP si prepara a volgere al termine con le ultime tre gare del campionato. Ad impreziosire questo finale ci sarà anche, in esclusiva su Red Bull TV, il film ‘Brad Binder: Becoming 33’, che racconta l’eccezionale storia del giovane pilota, divenuto il primo e unico vincitore di una gara in top class sia per la sua nazione, il Sudafrica, sia per il team RedBull KTM. Il venticinquenne, originario di una cittadina appena fuori Johannesburg, ha fatto il suo ingresso in MotoGP quest’anno, conquistando la storica vittoria a Brno in Repubblica Ceca, terza gara della stagione.

"La mia prima stagione in MotoGP è stata piena di alti e bassi - ha dichiarato Brad Binder -, ma mi sono divertito davvero e, concluderla con l’uscita di questo documentario, è fantastico. Quando ero piccolo trascorrevo il mio tempo a guardare documentari sui piloti, quindi è straordinario pensare di averne uno proprio. Ci sono le immagini dalla Red Bull Rookies Cup fino a quest’ultima stagione in MotoGP. Sono sicuro – conclude - che nel documentario ci siano cose che io stesso ho dimenticato. Non vedo l'ora di vederlo!".

'Brad Binder: Becoming 33' mostra interviste ai familiari e filmati d'archivio che iniziano proprio dove tutto è cominciato, dalla sua infanzia in Sudafrica fino ai giorni nostri. Protagonisti sono anche i genitori di Binder, che continuano a sostenerlo con orgoglio, anche se a distanza a causa della pandemia globale. Il film include anche approfondimenti di Aki Ajo e del famoso commentatore di MotoGP Matt Birt, il quale dice di Brad: “Quando è in piena forma è incredibile da guardare. Poesia in movimento, uno degli spettacoli più belli che si vedono in MotoGP. Il documentario è disponibile in esclusiva su RedBull TV (sito e app)