Calcio, anche il Veneto riapre gli stadi fino a mille spettatori

Il governatore dell Veneto Luca Zaia ha firmato oggi un'ordinanza per permettere lo svolgimento di eventi sportivi che non superino "il numero massimo di 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso". Nell'ordinanza si legge inoltre che "fermo restando l'obbligo di distanziamento", "gli spettatori devono indossare la mascherine per tutta la durata dell'evento se al chiuso; all'aperto la mascherina va indossata all'ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso". I posti devono essere "specificamente assegnati con divieto di collocazione in piedi o di spostamento di posto". L'ordinanza e' valida da oggi fino al 3 ottobre prossimo. L'ordinanza infine sottolinea che negli eventi deve essere favorito "l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare l'organizzazione degli ingressi" ed evitare "prevedibili assembramenti".