Calcio, Juve-Napoli si giocherà: accolto il ricorso dei partenopei

Il Collegio di Garanzia, all'esito dell'udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla societa' S.S.C. Napoli spa contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. E' stata cosi' annullata senza rinvio la decisione Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui e' stata irrogata, a carico della societa' ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare il 4 ottobre scorso) e della penalizzazione di un punto in classifica.

"E' stata la vittoria di Davide contro Golia. Era da parte nostra ampiamente attesa perché eravamo convinti che fin dall'inizio la questione giuridica desse ragione al Napoli. Non si può rischiare la vita per una partita di pallone e anche i famosi protocolli davano ragione a noi". E' il commento del legale del Napoli, Mattia Grassani, all'Adnkronos, dopo che il collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli sulla gara contro la Juventus e il punto di penalizzazione. "Il presidente De Laurentiis era ovviamente contento, vincere in terzo grado, dopo aver perso primo e secondo grado con la Juventus, credo che sia elemento di grande soddisfazione per chiunque", ha aggiunto Grassani.