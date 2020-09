Calcio: Zaniolo, lesione al legamento del crociato. Ecco i tempi del recupero

"Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti, tifosi della Roma e non, per il supporto...tornerò presto". Con queste parole affidate a Instagram il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo si è rivolto ai tifosi per annunciare l'entità del grave infortunio subito ieri durante la sfida di Nations League ad Amsterdam contro l'Olanda.