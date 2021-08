Calciomercato Inter: rischio di blocco per il caso Joao Mario, deciderà il TAS

Calciomercato: l’Inter rischia il blocco da parte del TAS di Losanna, in seguito alla richiesta dello Sporting Lisbona, che pretende 30 milioni di danni per la cessione di Joao Mario al Benfica

Il passaggio di Joao Mario al Benfica potrebbe costare carissima all’Inter. Lo Sporting Lisbona ha infatti presentato un esposto al TAS di Losanna per ottenere un risarcimento danni da 30 milioni di euro.

Cresciuto nel Porto e poi valorizzato proprio dallo Sporting, Joao Mario nel 2016 è stato acquistato dall’Inter per 40 milioni più bonus, diventando così il terzo giocatore più caro nella storia del club, dopo Lukaku e Vieri.

A differenza dei due bomber, però, il portoghese non ha lasciato una grande impressione a tifosi e dirigenti nerazzurri e negli ultimi anni è stato dato in prestito a West Ham, Lokomotiv Mosca e Sporting Lisbona, dove ha trascorso la scorsa stagione. Rientrato a Milano, c’è rimasto il tempo necessario per perfezionare il suo trasferimento al Benfica, dopo essere giunto a scadenza con l’Inter.

L'operazione rischia però di trasformarsi in un clamoroso boomerang. Lo Sporting infatti sostiene che gli accordi con l’Inter prevedessero un diritto di prelazione sul futuro del centrocampista, nonché il veto sul suo trasferimento a Porto o Benfica, rivali storiche dei biancoverdi di Lisbona.

Secondo i lusitani, infatti, l’Inter avrebbe lasciato scadere il contratto con Joao Mario proprio per aggirare il divieto di cederlo direttamente al Benfica: in questo modo il giocatore è diventato libero da vincoli e quindi si è potuto accordare con chi meglio riteneva. Tuttavia, lo Sporting sostiene che si sia trattato di un mero espediente formale per sfuggire agli obblighi precedentemente assunti.

Per questo chiede un risarcimento danni, incoraggiato anche da un precedente analogo, riguardante un'altra squadra italiana: nel 2017 il Torino acquistò Alejandro Berenguer dall’Osasuna, che inserì nell’accordo una clausola che vietava la successiva cessione del giocatore ai rivali dell’Athletic Bilbao. Considerandola una clausola vessatoria, i granata tre anni dopo poi cedettero Berenguer proprio ai biancorossi baschi, ma la Fifa li condannò a pagare una multa da 1,5 milioni di euro.

Oltre alla sanzione economica, l’Inter rischia anche il blocco del calciomercato, proprio nella decisiva fase finale, visto che la finestra estiva si chiederà a fine mese. Una patata bollente che decisamente non ci voleva, a poche ore dall’esordio nel nuovo campionato in casa col Genoa, sabato 21 agosto.