Calciomercato Juventus, Carlos Alcaraz per Allegri: accelerata di Giuntoli

Calciomercato Juventus, Carlos Alcaraz per Max Allegri

La Juventus stringe per Carlos Alcaraz. Il nome richiama a uno dei grandi rivali di Jannik Sinner e i bianconeri puntano su di lui nella sfida scudetto all'Inter-Djokovic.

Chi è Carlos Alcaraz, colpo di calciomercato della Juventus (quasi) ultimato

Ovviamente Carlos Alcaraz è un omonimo del tennista, si tratta di un centrocampista (mezzala che può giocare anche trequartista e sul fronte offensivo anche da punta) nato in Argentina (cresciuto nelle giovanili del Racing Avellaneda, la stessa ex società di Lautaro Martinez) e in forza al Southampton.

Il classe 2002 era un nome che Giuntoli seguiva già dai tempi del Napoli e l'accelerazione su di lui è arrivata viste le difficoltà a convincere la Fiorentina per il passaggio in bianconero di Giacomo Bonaventura e a trovare una quadra con l'Udinese per Pereyra.

La Juventus tratta un prestito oneroso con diritto di riscatto (operazione da 35 milioni di euro totali, un anno fa venne acquistato per 13,65 milioni di euro) per strappare l'ok al Southampton (club che gioca nella Championship inglese) a lasciar partire Carlos Alcaraz. Quattro gol in 18 presenze in Premier League un anno fa e sin qui altre 4 reti con 3 assist in stagione per lui tra Championship, FA Cup e Carabao Cup ha messo insieme 4 gol e 3 assist

