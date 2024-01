Calciomercato Milan, Dragusin-Buongiorno: intrigo per un difensore top subito

Calciomercato Milan, caccia al difensore dopo Gabbia e Terracciano

Il Milan a caccia di un difensore in questa sessione di calciomercato invernale (mentre si raffredda la pista per un attaccante visto il rendimento di Luka Jovic), al di là del rientro anticipato (avvenuto) di Matteo Gabbia dal Villarreal e dell'arrivo di Filippo Terracciano (il classe 2003 preso dal Verona in realtà è più centrampista/mezzala eventualmente). Il focus rossonero su un centrale per rinforzare un reparto messo a dura prova dagli infortuni (Kalulu, Thiaw e Tomori) è una certezza da settimane. La novità è che il club di via Aldo Rossi potrebbe anche puntare su un profilo di primo piano, investendo, anziché andare su un prestito con diritto di riscatto per tamponare l'emergenza. Ovviamente se si presentasse l'occasione giusta. E in questo senso i nomi caldi sul taccuino di Moncada e Furlani sono due.

Calciomercato Milan, Dragusin dal Genoa? Scatto del Tottenham su rossoneri e Bayern Monaco

Il primo è uscito, a sorpresa nelle scorse ore: Radu Dragusin. Il 21enne difensore rumeno del Genoa è uno dei pezzi pregiati di questa sessione e il Milan si è inserito su di lui mettendo sul piatto di Grifone una contropartita tecnica molto gradita: l'attaccante - in prestito al Monza - Lorenzo Colombo. Una mossa che aveva portato al sorpasso sul Napoli, ormai uscito dalla corsa all'ex centrale della Juventus, ma pure del Tottenham.

Solo che poi sono subentrati due fattori esterni che hanno complicato la pista Dragusin: l'entrata in scena del Bayern Monaco con 30 milioni sul tavolo delle trattative. E il controrilancio degli Spurs che sono pronti a investire la stessa cifra (bonus compresi) con l'aggiunta di Djed Spence e vogliono fortemente portare il difensore a Londra. Ecco perchè ora è il Tottenham a un passo dal giocatore.

Calciomercato Milan, Buongiorno dal Torino con Lorenzo Colombo nell'affare. Rumors

L'altro nome, gradito al pari di Radu Dragusin a casa Milan è quello di Alessandro Buongiorno: il 24enne difensore del Torino in estate aveva resistito alle lusinghe dell'Atalanta pur di continuare a vestire la maglia granata. Oggi il Diavolo cerca di tentarlo, ma oltre al ragazzo va convinto Urbano Cairo a lasciar partire uno dei suoi gioielli (oltre al centrocampista Samuele Ricci, altro profilo considerato interessante per i rossoneri, ma solo se il Fenerbhace farà l'offerta giusta per Rade Krunic): anche in questo caso la chiave potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Lorenzo Colombo. L'attaccante dell'Under 21 piace molto anche al Toro.

Calciomercato Milan, Brassier: concorrenza internazionale

Dragusin e Bongiorno obiettivi a 5 stelle per la difesa del Milan che si aggiungono al 24enne del Brest Lilian Brassier per cui il Monaco ha offerto 10 milioni e seguito anche da Bayer Leverkusen e Porto. "Lo seguiamo anche lui da tanto tempo, lo conosco da 5 anni. E' un giocatore interessante. E' sulla nostra lista, ma non abbiamo nessun accordo nè con lui, nè con il Brest", ha detto Geoffrey Moncada nelle scorse ore.

Piace anche Jakub Kiwior, ma l'Arsenal non ha aperto per il prestito del 23enne polacco ex Spezia.

Calciomercato Milan, Adarabioyo a giugno?

Nelle ultime ore in chiave Milan è uscito anche il nome di Tosin Adarabioyo, ma il classe 1997 del Fulham - cresciuto nel Manchester City - sembra più un obiettivo per luglio, quando andrà in scadenza col club inglese e si potrà prendere a parametro zero. Stessa situazione per Lloyd Kelly del Bournemouth (anche la Juventus sulle sue tracce).

