Calciomercato, Milan-Samardzic: colpo di scena del duo Moncada-Ibrahimovic

Lazar Samardzic resta al centro di rumors e retroscena di calciomercato. Dopo la trattativa estiva poi saltata con l'Inter, e le voci su Napoli prima e Juventus dei giorni scorsi, il 21enne centrocampista/trequartista pare destinato a restare all'Udinese in questo mese di gennaio. Sul talento serbo ora si segnala l'interesse del Milan contro cui tra l'altro Samardzic è stato protagonista nel weekend (segnando un bellissimo gol, quello del momentaneo pareggio, nel match poi vinto 3-2 dalla squadra di Pioli con i gol deciisi di Jovic e Okafar).

Calciomercato, Milan-Samardzic grazie a... De Ketelaere

Il club rossonero quanto rivela Claudio Raimondi per Sport Mediaset, "avrebbe avuto un primo contatto con i friulani sabato sera. La pista è valida per giugno".

Stando a questi retroscena "ad aiutare i rossoneri dal punto di vista economico sarebbe l'Atalanta, intenzionata a riscattare De Ketelaere in estate per 23 milioni di euro più bonus. A spingere per l'ingaggio di Samardzic sarebbe lbrahimovic oltre a Moncada".