Camila Giorgi, Navratilova: "Che schifo". Le critiche (assurde) all'italiana

Camila Giorgi, Martina Navratilova la attacca: "Venus Williams l'ha presa a calci nel sedere"

Il match perso da Camila Giorgi contro Venus Williams dopo 3 ore e 17 minuti fa ancora discutere. Al di là del ko contro la 43enne tennista americana, sono le code polemiche a far parlare. Duro l'attacco di Martina Navratilova, nei confronti della campionessa di Macerata: “Le sta bene: Venus l’ha comunque presa a calci nel sedere. Che schifo!", le parole dell'ex numero uno del mondo che si schiera a favore della sorella di Serena. Il riferimento è a un episodio avvenuto sul 4-3 del primo set: Camila ha esultato per un punto conquistato (in modo contenuto peraltro: ha serrato il pugno ed esclamato 'Sì'), mentre in quel momento Venus scivolava per terra. Una piccola caduta senza nessuna conseguenza: la 5 volte vincitrice di Wimbledon si è rialzata immediatemente.

"Potrebbe essere il momento più basso della sua carriera” ha twittato Rennae Stubbs, ex allenatrice di Serena Williams.

Camila Giorgi e Venus Williams. "Che non fossero particolarmente amiche già lo si sapeva"

Detto che la carriera di Camila Giorgi è quella di una giocatrice sempre sportiva e corretta sul campo (mai un episodio sopra le righe in oltre 15 anni di presenza sul circuito) e, dunque, tante critiche che le sono piovute addosso per un'esultanza sono parse eccessive e ingenerose - in un tennis in cui molti giocatori, anche grandi campioni 'festeggiano' in modo plateale davanti agli avversari dopo aver fatto punto ma nessuno dice nulla - va poi sottolineata l'analisi di un profondo conoscitore del tennis come Ubaldo Scannagatta che racconta il 'clima' della sfida (al di fuori del singolo episodio su cui si sono soffermati molti media, tifosi e addetti ai lavori). "Che le due non fossero particolarmente amiche già lo si sapeva e una prima conferma è arrivata già nei primi minuti. Venus ha impiegato ben più di 25 secondi tra un punto e l’altro per sistemarsi la capigliatura, senza però ricevere alcun warning. “Time?” – aveva richiesto perplessa l’azzurra alla giudice di sedia, sollecitandola a prendere provvedimenti che non sono poi arrivati", scrive su su Ubitennis. "Al punto dopo, di conseguenza, quando Williams era pronta per servire Giorgi era ancora a fondocampo, girata di spalle, a sistemare l’asciugamano. Anche in questo caso nessuna sanzione, ma dalla 43enne californiana arriva già uno sguardo terrificante. Sarà il primo di una lunga serie. Anche da parte di Camila le occhiatacce, seppur con meno frequenza, non mancano"

Camila Giorgi, le parole di Venus Williams dopo il match

Al termine del match, stretta gelida di mano tra le due tenniste e poi il commento di Venus Williams sul match che ha suscitato altre divisioni social. Parlando della partita, la Venere Nera del tennis mondiale ha spiegato di "aver giocato bene", detto che Camila Giorgi ha espresso "un tennis incredibile" e ha aggiunto quella che molti hanno letto come una punzecchiatura, una frecciatina: "Sono sorpresa dal fatto che non sia mai stata numero uno al mondo".

Camila Giorgi, obiettivo Wimbledon per il riscatto dopo l'eliminazione al Wta di Birmingham

Per Camila Giorgi ora un po' di riposo: la tennista italiana dovrà ricaricare le pile dopo un torneo di Birmingham che le costa punti preziosi nel ranking Wta (la classifica Live la dà al 63° posto dopo aver iniziato la settimana al 48°). Peraltro la 31enne campionessa di Macerata ha da tempo un problema al ginocchio che non le permette di essere al top della condizione fisica. Wimbledon - che parte lunedì 3 luglio - potrebbe esser l'occasione buona per risalire la corrente e prendersi qualche soddisfazione.

Leggi anche

E poi