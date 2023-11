Carlos Sainz vince con la Ferrari e... la bellissima modella Rebecca Donaldson

Carlos Sainz, la vittoria con la Ferrari e i gossip su Rebecca Donaldson

Una (bellissima) vittoria e tre podi quest'anno per Carlos Sainz sulla sua Ferrari: il pilota spagnolo è in lotta per il quarto posto nel mondiale (se lo sta giocando punto a punto con Fernando Alonso e Lando Norris, con Charles Leclerc che spera nella rimonta sul terzetto) e in questo weekend di Formula 1 che vede il Gp di Las Vegas ha avuto subito un gran spavento a 300 all'ora quando la sua rossa ha preso un tombino sporgente della pista (guarda qui).

Ma Carlos sainz in questo 2023 ha colto una bellissima vittoria anche fuori dalla pista. Il pilota della Ferrari in questi mesi è stato paparazzato con la modella Rebecca Donaldson, che stando ai gossip, è la sua nuova fidanzata (nessuna conferma né smentita sin qui). Dallo yacht in Sardegna a Roma e Milano, i due spesso sono stati beccati insieme.

Rebecca Donaldson, chi è la (presunta) fiamma del pilota Ferrari Carlos Sainz

Prima di conoscere Rebecca Donaldson, Carlos Sainz ha chiuso la lunga relazione - durata sei anni - con la giornalista spagnola Isabel Hernaez. Rebecca Donaldson ha 28 anni, è scozzese, e come modella è stata scelta come testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Non solo. È anche un'imprenditrice: ha un'azienda di abbigliamento sportivo, la Muse Actiwear. Qualche mese fa, invece, Rebecca era stata fotografata a Miami in compagnia di Leonardo DiCaprio.