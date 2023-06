Carolina Stramare sexy costumino e omaggio alla Juventus. E poi... Le foto

Carolina Stramare in bianco e nero. Prova costume con omaggio alla Juventus?

Carolina Stramare in barca al largo della Sardegna (a Porto Cervo in Costa Smeralda): le foto in costume nero e unghie con smalto bianco fanno un look... total white and black che i tifosi della Juventus forse hanno letto come omaggio alla loro amata Vecchia Signora. D'altronde l'ex Miss Italia è una nota tifosa dal cuore bianconero.

Che fosse un una 'citazione' juventina voluta o meno sicuramente Carolina Stramare, reduce dal successo questa primavera in tv a Pechino Express (terza in coppia con Barbara Prezia dietro ai Novelli Sposi Federica Pellegrini-Matteo Giunta e ai vincitori 'Italo Americani' Joe Bastianich-Andrea Belfiore), ha incantato i follower con la sua bellezza e sex appeal

Carolina Stramare prova costume superata con 110 e lode

E la prova costume di Carolina Stramare viene poi nuovamente superata con un 110 e lode nell'ultimo post con una doppia foto postata nelle ultime ore (guarda la gallery qui sopra)...

