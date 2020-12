Caso Suarez, si dimette rettrice di Università Stranieri Perugia

Si e' dimessa la rettrice dell'universita' per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli. La decisione arriva dopo la sospensione di otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio, nell'ambito delle indagini sull'esame di italiano del calciatore Luis Suarez.

Caso Suarez, ex rettrice Perugia: operato con onestà e correttezza

"Ritengo doveroso anteporre, in un momento complesso e difficile, il bene dell'Ateneo, risorsa importante per il Paese, per il nostro territorio e la nostra città di Perugia, al mio legittimo diritto di difesa che continuerò ad esercitare più liberamente come privato cittadino, nella consapevolezza di avere sempre operato con onestà e correttezza", scrive la ex rettrice dell'Università degli Studi di Perugia, Giuliana Grego Bolli, in una lettera pubblicata sul sito dell'ateneo. "Affronto oggi queste dimissioni a testa alta e con serenità nella convinzione di avere operato ogni giorno, degli oltre miei 40 anni di servizio, nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, con grande attaccamento all'Istituzione che sono onorata di aver potuto servire in questi anni. Ogni mia azione, in questo lungo arco di tempo, è stata solo e unicamente rivolta al bene dell'Ateneo".

"I miei due anni di Rettorato sono stati innegabilmente sfidanti, ho cercato di affrontarli con energia, coraggio e dignità, anche quando mi sono trovata di fronte a situazioni imprevedibili, gravi, complesse da affrontare e difficili da gestire, a livello istituzionale e personale. Ma il costo che ho pagato e sto pagando in termini di conseguenze non mi genera rimorsi o lamentele, nella consapevolezza che un lavoro istituzionale comporta anche questo tipo di prezzo".

"Ho trovato in questi due anni di rettorato, in molti, docenti e amministrativi, appoggio, aiuto e solidarietà e soprattutto volontà di lavorare per l'Istituzione, di andare avanti, di migliorare e di rinnovare, ricreando condizioni di normalità di gestione, di tranquillità di lavoro, di rispetto delle persone, di prospettive di sviluppo e di crescita. Anche in questa direzione ho cercato di impegnarmi, con il contributo di molti, per quanto mi è stato possibile. Certamente si può fare di meglio e di più e chi verrà dopo di me saprà sicuramente farlo".