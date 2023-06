Champions, caos Marciniak: arbitro di Inter-Manchester City potrebbe cambiare

Manchester City-Inter: l’arbitro Marciniak rischia la finale

L'arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City potrebbe cambiare. Il polacco Szymon Marciniak avrebbe partecipato a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. La Uefa ha fatto sapere di aver chiesto all'arbitro chiarimenti urgenti e di aver preso seriamente la questione, sottolineando come Uefa stessa e l'intera comunità calcistica siano totalmente contrari alle idee propugnate dal gruppo in questione.

Marciniak, partecipa ad evento antisemita: UEFA pensa al cambio di arbitro per la finale di Champions Inter-Manchester City

"L'Uefa è a conoscenza delle accuse riguardanti l'arbitro Szymon Marciniak, che avrebbe partecipato ad un evento organizzato da un esponente dell'estrema destra polacca dalle posizioni omofobe e antisemite, e si è attivata per ottenere chiarimenti. Già venerdì, dopo aver valutato la situazione e le prove, è atteso un annuncio in merito e si potrebbe anche arrivare alla decisione di sostituire il polacco, designato per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L'Uefa e la comunità calcistica, si sottolinea a Nyon, aborriscono le posizioni promosse dal gruppo in questione e prendono molto sul serio queste accuse.