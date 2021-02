Champions, Gasperini furioso con l'arbitro: "Partita rovinata, cambi mestiere"

ATALANTA-REAL MADRID, ESPULSIONE DI FREULER DUBBIA. FURIA GASP

Il Real Madrid ha faticato per vincere contro l'Atalanta a Bergamo per 0-1 negli ottavi di finale di Champions League. Fino all'ultimo la partita è rimasta aperta nonostante la Dea sia rimasta in 10 uomini dal '17 del primo tempo a causa dell'espulsione di Freuler. Una decisione che ha fatto infuriare Gasperini: "Rimane l'amarezza di non aver potuto giocare la partita attesa - afferma ai microfoni di Sky Sport l'allenatore degli aerobici - al di là del risultato, la nostra soddisfazione era poter giocare contro il Real Madrid in Champions. La gara è stata rovinata, poi non so quale sarebbe stato il risultato, però poi è uscita una partita diversa. La qualificazione non è chiusa, basta andare a vincere a Madrid. Siamo in una botte di ferro perché abbiamo un solo risultato, se riusciremo a fare l'impresa passeremo. E' chiaro che questa partita pesa".

C'è voluto un gol di classe di Ferland Mendy all'86esimo per regalare ai blancos la vittoria. Fino a quel momento l'Atalanta si è difesa con ordine concedendo poco agli attaccanti madrileni. "Non so in 11 contro 11 cosa sarebbe successo - continua Gasperini - sarebbe stata un'altra partita, più giocata, più bella. Il loro tasso tecnico è di altissimo livello, nel gioco, nel possesso palla, però sarebbe stata un altro tipo di partita, più aperta, e noi eravamo partiti bene. Sicuramente abbiamo difeso bene, siamo andati vicini a condurre in porto il risultato. Il contrasto è un gesto tecnico che non si può togliere, c'è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto e questo è un suicidio del calcio. Non dico niente sennò la Uefa mi tiene fuori per due mesi... Ma non possiamo avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e non sanno distinguere tra un fallo e un contrasto. Se non capiscono questo, cambino mestiere. Non bisogna essere ingegneri alla Nasa per capire queste cose. Quella di stasera è clamorosa. Poi hanno i mezzi televisivi che non si sa quando entrano in gioco, ma neppure di fronte alle immagini riescono a capire. Vale anche per il nostro campionato, eh, almeno stasera si è giocato di più...".