Chelsea-Everton, due positivi al coronavirus. Premier League si ferma

EVERTON, GIOCATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS

L'Everton rende noto che l'intera squadra e lo staff tecnico osserveranno un periodo di auto-isolamento seguendo i suggerimenti dei medici. Scelta avvenuta in seguito dei sintomi di coronavirus contratti da un giocatore della prima squadra.

Chelsea, Callum Hudson-Odoi positivo al coronavirus

Giocatore positivo al coronavirus al Chelsea. Si tratta di Callum Hudson-Odoi e a comunicarlo è stata la stessa società londinese con una nota apparsa sul sito ufficiale. "Il giocatore della squadra maschile Callum Hudson-Odoi - è scritto nel comunicato - è risultato positivo al test del coronavirus. Il personale del Chelsea che è stato in contatto con lui in questi giorni si autoisolerà come da disposizione governative. Tra le persone in quarantena ci sarà tutta la squadra, lo staff tecnico e i collaboratori del club. Callum ha manifestato sintomi simili a un lieve raffreddore lunedì mattina e da allora non è più sul campo di allenamento come precauzione. Tuttavia, il suo test si è rivelato positivo stasera e subirà quindi un periodo di autoisolamento - continua il Chelsea -. Nonostante sia risultato positivo per il virus, Callum sta bene e non vede l'ora di tornare al campo di addestramento non appena sarà possibile. Continueremo ad aderire alle Linee guida del governo e della sanità pubblica in merito alle nostre strutture e al nostro personale e discuteremo il da farsi per le nostre partite con la Premier League venerdì mattina. Forniremo ulteriori aggiornamenti, se necessario, tramite il sito Web del club. Auguriamo a Callum una pronta guarigione e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto nel club".

PREMIER LEAGUE STOP

Dopo la positività del calciatore del Chelsea Callum Hudson-Odoi e di un giocatore dell'Everton, la Premier League ha comunicato lo stop delle partite sino al 3 aprile. Il derby Everton-Liverpool, il match del Chelsea sul campo dell'Aston Villa erano praticamente da slittare, dopo il rinvio già ufficiale di Brighton-Arsenal, in seguito della positività del manager dei Gunners Mikel Arteta. Giovedì il governo aveva dato il via libera ricevuto non imponendo ne' la cancellazione ne' l'obbligo di partite a porte chiuse, ma intanto continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel calcio inglese: prima i tre giovani del Leicester, poi Arteta, adesso Hudson-Odoi. Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy sta poi osservando un periodo di auto-isolamento precauzionale. Quindi la decisione di fermare il calcio anche in Inghilterra.