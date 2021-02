Neymar perde la testa per Chiara Nasti. Il gossip... nel pallone

NEYMAR PERDE LA TESTA PER CHIARA NASTI

Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, la web influencer e imprenditrice napoletana (protagonista anche all'isola dei Famosi qualche anno fa) che la scorsa estate aveva avuto una storia con il calciatore tedesco Niklas Dorsch, 23enne centrocampista ex Bayern Monaco ed Heidenheim e attualmente al Gent in Belgio)

Lo scrive Chi, secondo cui Il calciatore "campione del Brasile e del Paris Saint-Germain, ha perso letteralmente la testa per la “nostra” influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde".

"Non c’è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede".

La sorella di Chiara Nasti, l'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, è felicemente fidanzata con un calciatore: si tratta del forte difensore della Spal (in prestito all'Udinese) Kevin Bonifazi.