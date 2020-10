Chiesa-Juventus fatta. Tre cessioni hanno permesso il colpo: Douglas Costa e..

CHIESA-JUVENTUS, ACCORDO CON LA FIORENTINA

Federico Chiesa alla Juventus in prestito oneroso biennale dalla Fiorentina: 2 milioni di euro per il primo anno e altri 8 per il secondo. L'obbligo del riscatto da 40 milioni più altri 10 di bonus bonus sarà dal 2021/2022 al verificarsi di una delle seguenti condizioni nel corso della prima stagione in bianconero: Juventus tra le prime 4 del campionato, raggiungimento del 60% delle presenze totali con Chiesa in campo per almeno 30' o 10 gol e 10 assist da parte dell'ormai ex giocatore della Fiorentina.

DOUGLAS COSTA-BAYERN MONACO, DE SCIGLIO-LIONE, RUGANI-RENNES: JUVENTUS, 3 USCITE

La Juventus ha messo a segno il colpo Chiesa grazie alla doppia cessione in prestito di Mattia De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco (senza dimenticare Daniele Rugani al Rennes). La loro partenza porta permette alla società bianconera di risparmiare 18 milioni lordi in 9 mesi. Niente vice-Morata invece dopo che è sfumato l'arrivo di Moise Kean: l'ex attaccante della Juve si è trasferito dall'Everton al Psg in prestito.