Coppa Italia: Sylvestre, gaffe sull'Inno. E il pubblico virtuale non convince

Sergio Sylvestre inciampa durante l'esecuzione dell'Inno di Mameli che precede la finale di Coppa Italia poi vinta dal Napoli contro la Juventus. Il talento americano (vincitore di Amici nel 2016) per qualche secondo esita dando la sensazione di aver perso il filo ed essersi scordato le parole. Forse è l'emozione a giocare un brutto scherzo al cantante, che poi si riprende e porta a termine l'esecuzione ma la sua esibizione scatena le polemiche sui social con commenti non proprio positivi nei suoi confronti.

Sergio Sylvestre ha anche omaggiato il movimento Black Lives Matter e il povero George Floyd con il pugno sinistro alzato, divenuto ormai simbolo della protesta negli Stati Uniti, ma allargatasi anche nel mondo del calcio.

Una delle sorprese televisive per i tifosi che hanno assistito alla finale di Coppa Italia è stata poi trovarsi di fronte a... spalti gremiti dell'Olimpico di Roma. Non persone ovviamente, ma bandierine: una coreografia virtuale prodotte grazie ad una grafica integrata tramite sofisticati software. Curve da una parte azzurra e dall'altra bianconera per le due squadre. La tribuna centrale è rossa, il colore dello sponsor Coca Cola, con al centro il logo della Coppa Italia. La scelta 'stile playstation' per riempire i seggiolini e dare l'idea di uno stadio pieno (sulla scia della Liga spagnola e in controtedenza con le semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter in cui si era lasciata l'immagine dello stadio vuoto), che sui social non sembra aver convinto molto i tifosi.