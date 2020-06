Coric, Dimitrov e il coach di Djokovic positivi al Coronavirus. Tennis choc

DJOKOVIC, MEDIA SERBI: SI RIFIUTA DI FARE TAMPONE DOPO POSITIVITA' DIMITROV

Novak DJOKOVIC si è rifiutato di sottoporsi al tampone dopo la positività di Grigor Dimitrov durante l'Adria Tour, torneo organizzato dal numero uno del mondo. Lo sostengono i media serbi come Kurir che secondo il quale il campione in carica di Wimbledon avrebbe asserito di sentirsi bene e non avere sintomi. Una notizia sorprendente soprattutto dopo la positività anche di Borna Coric, anche lui impegnato nel torneo benefico itinerante. DJOKOVIC si sarebbe recato a Belgrado con un volo privato per confrontarsi con il proprio staff medico, incluso un epidemiologo di fiducia.

Coach di Djokovic e coach di Dimitrov positivi al coronavirus

Uno degli allenatori di Novak Djokovic, Marko Paniki è risultato positivo al coronavirus. E anche e Christian Groh, allenatore di Dimitrov. Nelle prossime ore farà il tampone anche il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, che sabato era a Zara per il torneo e ha incontrato Djokovic, oltre ai croati Cilic e Goran Ivanisevic.

Coric come Dimitrov: "Ho il coronavirus"

Dopo il bulgaro Grigor Dimitrov, anche Borna Coric ha rivelato di essere positivo al Covid-19.

"Salve a tutti, voglio informavi che sono stato testato positivo al Covid-19 - ha scritto il 23enne tennista croato, numero 33 del ranking Atp su Twitter - Voglio assicurarmi che tutti quelli che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni facciano il test!"

"Sono davvero dispiaciuto per ogni danno che possa aver causato!. Sto bene e non ho alcun sintomo. Per favore, state al sicuro e in salute!. Tanto amore per tutti!", conclude Coric.

Il tennista croato aveva giocato proprio contro Grigor Dimitrov a Zara, in Croazia, all'Adria Tour (manifestazione benefica itinerante promossa da Novak Djokovic, la prima tappa era stata la scorsa settimana a Belgrado), la cui finale di domenica tra il numero 1 del mondo, Nole Djokovic e il russo Andrej Rublev è stata cancellata.

«Voglio far sapere ai miei fan e amici che sono positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiace così tanto per qualsiasi danno potrei causare. Sono tornato a casa e mi sto riprendendo», aveva scritto Dimitrov su Instagram domenica sera, sotto una foto con una mascherina nera.

La scorsa settimana c'erano già state polemiche per la tappa di Belgrado in cui non c'era stato nessun distanziamento tra partecipanti, staff o spettatori (pochissimi indossavano la mascherina, con tribune gremitissime). Gli stessi raccattapalle porgevano gli asciugamani ai tennisti come sempre. Va sottolineato che gli organizzatori dell’evento di Belgrado non hanno violato alcuna norma sanitaria imposta dalle autorità serbe: tutto si è svolto nel pieno rispetto delle leggi locali. Polemiche anche per una festa organizzata in una discoteca di Belgrado in cui le star del torneo erano stati visti a far baldoria senza tenere regole di distanza che comunque, come detto, in Serbia non sono imposte.

Il numero 3 del mondo, Dominic Thiem, dopo aver appreso la notizia di Dimitrov ha fatto sapere di essersi sottoposto al test dopo essere rientrato in Austria la settimana scorsa, e di essere risultato negativo.

Il secondo annuncio della positività al coronavirus di un atleta (oltre a due coach) in poche ore è un brutto colpo per il tennis mondiale, che sta provando lentamente a rialzarsi dopo lo stop forzato per pandemia e ha stilato nei giorni scorsi un calendario di ripresa dei grandi tornei a partire da agosto con Atp 500 di Whashington, Master 1000 di Cincinnati spostato a New York prima dello Us Open e dei tornei sulla terra battuta tra settembe e ottobre (Madrid, Roma, Roland Garros).