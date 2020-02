Coronavirus, Balotelli: "È come una guerra"

"Un fatto gravissimo. Come una guerra". Mario Balotelli ha fatto un post su Instagram in cui esprime la sua preoccupazione per il Coronavirus in Italia. "Chiudete le stazioni e gli areoporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutti contagiati?", ha scritto l'attaccante del Brescia.

Wanda Nara in una story su Instagram ha postato: "Un abbraccio a tutti i medici, infermieri, oss d'Italia che si sono esposti più di tutti al contagio del Coronavirus. Che Dio vi benedica".