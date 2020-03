Euro 2020, Champions ed Europa League stop: l'Uefa decide il 17 marzo

L'Uefa ha invitato rappresentanti delle 55 federazioni, insieme al board dell'Eca, le Leghe europee e rappresentanti FifPro a un meeting in videoconferenza in programma martedì 17 marzo. Si parlerà di coppe Europee, Europeo compreso. Si va verso una sospensione di Champions league ed Europa League e si dovrà decidere su Euro 2020 che a questo punto è sempre più probabile che slitti. Questa cosa potrebbe aiutare i vari campionati nazionali a concludere la stagione se, nelle prossime settimane, l'emergenza coronvirus dovesse attenuarsi.

Coronavirus, Euro2020 a rischio interviene anche l'OMS

La Uefa vorrebbe confermare Euro 2020 nelle date prestabilite, ma l'emergenza coronvirus che sta dilagando sempre più in tutto il mondo rischia di portare allo slittamento della manifestazione. Sulla vicenda è intervenuta anche l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha proclamato lo stato di pandemia e ha convinto gli stessi rappresentanti dell'Oms a contattare la stessa Uefa per provare a capire come comportarsi. Tanto più che la prossima edizione degli Europei di calcio sarà per la prima volta itinerante. Il tutto senza dimenticare che il calendario dell'Europa League è stato stravolto, la Champions League è in una situazione simile e il campionato italiano si è fermato almeno sino a inizio aprile.

Coronavirus ferma l'Nba. Positivo Rudy Gobert

L'Nba si ferma dopo che la partita Oklahoma City-Utah è stata rinviata per la notizia della positività al coronavirus di Rudy Gobert. Il comunicato della lega di basket americano arriva subito dopo: “L’NBA sospende la stagione dopo le partite della notte. L’NBA annuncia che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo in modo preliminare al COVID-19. Il risultato del test è stato rivelato poco prima della palla a due tra Oklahoma City e Utah Jazz, alla Chesapeake Arena. A quel punto, la gara è stata cancellata. Il giocatore affetto dalla patologia non era nell’Arena. L’NBA sospende la stagione a conclusione delle partite della notte in calendario sino ad ulteriore aggiornamento. L’NBA utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia Coronavirus”. L’Nba giovedì stava per comunicare le porte chiuse per tutti, per un paio di settimane, ma la positività di Gobert ha fermato il campionato. Di sicuro almeno due settimane di stop visto che andranno in quarantena le squadre che di recente hanno giocato contro Utah, e i Jazz stessi. Comunque tutto andrà rivoluzionato: la stagione regolare si sarebbe dovuta chiudere il 15 aprile con i playoff dal 18 aprile, le Finals dal 4 giugno. Il Draft sarebbe in programma il 25 giugno e la free agency dal 1 luglio. Non sarà facile trovare una soluzione.