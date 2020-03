Coronavirus: l'Italia femminile rinuncia alla finale dell'Algarve Cup

di Lorenzo Zacchetti

La nazionale femminile di Milena Bertolini è costretta a rinunciare alla finale di Algarve Cup contro la Germania, che era in programma questa sera. La dolorosa decisione è stata presa in quanto il Portogallo da domani mattina bloccherà i voli, rendendo quindi impossibile il rientro in Italia delle Azzurre.

La squadra e lo staff rientreranno quindi in giornata, rinunciando alla partita dopo averne discusso anche con la federazione internazionale e quella tedesca.

La Serie A femminile è già stata sospesa, come quella maschile, ma le competizioni internazionali no. L'Italia perde quindi la possibilità di misurarsi nella grande sfida contro la Germania, seconda nel ranking mondiale, e di continuare il percorso nell'Algarve Cup, che l'aveva vista eliminare Portogallo e Nuova Zelanda.

D'intesa con il Governo, tuttavia, la Federazione ha ritenuto prioritario garantire il rientro delle ragazze in Patria, inizialmente previsto con un volo in partenza domani mattina alle ore 9.00, ma poi oggetto della cancellazione generale decisa dalle autorità lusitane.