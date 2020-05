Coronavirus, Juve: scoppiano i casi Rabiot-Higuain, tira aria d'addio?

Sono gli ultimi a tornare in Italia, gli ultimi finiti al centro di polemiche. Arrivati entrambi questa estate da Psg e dal Chelsea (di ritorno dal prestito), Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain sono finiti al centro della scena. Il francese ha risposto sia al titolo in prima pagine dell'Equipe, "Rabiot manca il rientro", che all'articolo comparso su La Stampa , che gli aveva attribuito la volontà di fare sciopero contro i tagli all'ingaggio. Il calciatore francese ha risposto polemico mercoledì verso mezzanotte, postando un selfie pensoso in lettura, sdraiato e a petto nudo, lasciando intuire di avere un tablet tra le mani. Foto accompagnata da una didascalia impregnata anche di sarcasmo: "Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di...sciopero". A completare il concetto, il post successivo, con il disegno di una boccetta del veleno e l'etichetta inequivocabile: "Giornali, tv, stampa: da non ingoiare".

Il Pipita pensa al River Plate

Higuain dovrebbe tornare a Torino nel fine settimana per spendere quelli che potrebbero essere i suoi ultimi mesi della sua lunga carriera europea: la malattia della mamma Nancy e le ultime due stagioni dal rendimento altalenante, avrebbero convinto il Pipita (che ha un altro anno di contratto con la Juve), secondo il Corriere della Sera, a riavvicinarsi alla sua vecchia squadra, il River Plate. Per entrambi tira aria di divorzio, con Rabiot che potrebbe finire in orbita Manchester United o all'Everton (che lo fece esordire allora 17enne nel Psg).