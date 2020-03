Sport

Coronavirus, Real Madrid in quarentena. La Liga spagnola si ferma Allarme coronavirus al Real Madrid. Il club blanco ha comunicato che un giocatore della squadra di basket è risultato positivo e sono state subito disposte misure urgenti relative alla quarantena per tutti i tesserati. Anche la squadra di calcio è dentro a questo provvedimento, visto che i giocatori di Zidane dividono con il team di basket parte degli impianti. Dopo aver appreso la notizia, Sergio Ramos e compagni hanno lasciato rapidamente la Ciudad Deportiva, che è stata chiusa, per mettersi in quarantena. Una notizia che impatta ovviamente anche sulla Liga. I dirigenti del campionato spagnolo prima di sapere della quarantena imposta al Real Madrid volevano continuare a giocare a porte chiuse. Decisione che aveva suscitato polemiche. “Perché, noi siamo immuni?” aveva postato su Instagram il terzino del Real Madrid Dani Carvajal. Ora la decisione di stoppare la Liga per due settimane.