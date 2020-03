Coronavirus, Serie A verso lo stop. Juventus-Lione, i dubbi di Rudy Garcia

Coronavirus, Champions League, Barellona-Napoli verso le porte chiuse

Barcellona-Napoli del 18 marzo, partita di ritorno degli ottavi di Champions League, potrebbe giocarsi a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa nei giorni scorsi aveva allontanato l'ipotesi, ma la Generalità della Catalogna, tramite il segretario generale dello sport Gerard Figueras, ha fatto sapere che "c'è questa ipotesi, la prudenza raccomanda che la partita si svolga a porte chiuse". Una decisione dovrebbe essere presa entro martedì 10 marzo. "Niente è ancora deciso - ha sottolineato Figueras a Catalunya Radio - Dobbiamo parlarne con il Barcellona, tra lunedì 9 e martedì 10 si terrà una riunione apposita. Nello sport dobbiamo provare a essere il più rigorosi possibile con le applicazioni dei protocolli e delle raccomandazioni sanitarie, anche se questo comporta conseguenze sportive ed economiche".

CORONAVIRUS, VALENCIA-ATALANTA: PORTE CHIUSE E SENZA GIORNALISTI

Il match di Champions League di martedì fra Valencia e Atalanta sarà a porte chiuse e non sarà neanche accessibile alla stampa. Sono state annullate le conferenze stampa della vigilia e i 15 minuti di allenamento aperti alla stampa. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocheranno a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, JUVENTUS-LIONE. RUDY GARCIA: "NON SO SE GIOCHEREMO"

L'allenatore del Lione Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus nei ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha manifestato i suoi dubbi sulle possibilità di giocare la partita. Nel post-partita dopo la sconfitta sul campo del Lilla ha spiegato: "No, non ho alcuna informazione su questo tema. Abbiamo appena finito la partita perciò non ho una risposta".

Coronavirus, serie A verso lo stop

Nella giornata di martedì si terrà il consiglio straordinario indetto dalla FIGC per decidere sul proseguo o meno del campionato. ​La possibilità che la Serie A si fermi fino al 3 aprile è concreta, anche se parte dei club, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nonostante le pressioni politiche che sta subendo il presidente Gravina, vorrebbero provare a non sospendere il campionato e continuare a giocare a porte chiuse. Il numero 1 del Coni Malagò, domenica sera a Che tempo che fa, è andato giù duro contro la decisione di proseguire il campionato: "Oggi il consiglio di Lega ha preso una decisione non recependo l'invito di Spadafora, una decisione permessa dal Dpcm. Martedì o la Figc conferma la decisione della Lega assumendosi la responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega di A. Io posso dargli una mano, dico solo che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione. Non è che il calcio può avere regole diverse dagli altri sport di squadra. Se è giusto fermare la Serie A di calcio? Io credo che tutti gli sport di squadra, dal calcio alla pallacanestro, dalla pallavolo all'hockey e a tutti gli altri, debbano andare nella stessa direzione: domani lavorerò a questo scopo. Chiamerò i presidenti delle federazioni degli sport di squadra per questo. La Serie A è organizzata dalla Lega, ma la Lega opera su delega della federazione. Dunque..."

CORONAVIRUS, TENNIS, CANCELLATO IL TORNEO INDIAN WELLS

Il torneo di tennis di Indian Wells, Master 100, in programma in California è stato cancellato a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus. La decisione è stata presa dopo che "il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale", ha detto il management del torneo in un comunicato.

CORONAVIRUS, F1, ORGANIZZAZIONE GP AUSTRALIA: NO A PORTE CHIUSE

Gli organizzatori del Gp d'Australia, prima gara del mondiale di Formula 1 2020, in programma nel prossimo fine settimana a Melbourne, esclusono che la corsa si svolga senza pubblico a causa del coronavirus (cosa già annunciata invece in Bahrein, dove si correra' sette giorni dopo). Il responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott ha affermato che a Melbourne non ci saranno spalti vuoti. "Niente affatto - ha assicurato parlando alla stazione radio di Melbourne SEN - Quando vedi 86.000 persone riempire il Melbourne Cricket Ground significa che dobbiamo prendere decisioni ragionevoli e continuare ad andare avanti nella vita, pur con le precauzioni necessarie". Domenica sera una folla record si e' raccolta nell'impianto citato per assistere alla partita di cricket femminile nella quale l'Australia ha battuto l'India nella finale della Coppa del Mondo Twenty20.