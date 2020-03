Coronavirus, stop Serie A: le tre ipotesi possibili per finire il campionato

Coronavirus, stop Serie A: difficile finire il campionato

La Serie A si ferma, ma è notizia dell'ultima ora che la Uefa ha deciso di sospendere sia la Champions che l'Europa League, con il rischio che la stop riguardi anche i prossimi Europei estivi. Secondo le parole del presidente dela Figc Gabriele Gravina sono tre le ipotesi possibili per cercare di terminare il campionato, tutte di difficile attuazione, dato che appare molto difficile che si finiscano di giocare le giornate rimanenti (15) con la speranza che a breve il virus si esaurisca.

Le tre ipotesi per concludere la Serie A

La prima sarebbe quella di far giocare playoff e playout tra le prime e ultime quattro del campionato. In tal caso sarebbero Juve, Lazio, Inter e Atalanta, mentre in fondo toccherebbe a Genoa, Lecce, Spal e Brescia lottarsela per non retrocederebbe in B. Una sorta di Final Four sullo stile di basket e pallavolo, o della Serie B, quando (solo se in caso che tra la 3a e la 4a classificata non ci siano più di 14 punti) le sei squadre arrivate in classifica dal 3° all’8° posto si giocano abitalmente l'ultimo posto disponibile per la A. La seconda sarebbe quella di congelare la classifica alla 26esima giornata rendendola definitiva ai fini della lotta per il titolo: in questo caso sarebbe di nuovo la Juve a vincere il suo nono Scudetto consecutivo per avere un punto in più sulla Lazio seconda (63 a 62). L'ultima ipotesi potrebbe essere quella di non assegnare lo Scudetto e di congelare i 20 posti di A per il campionato dell'anno prossimo, escludendo di fatto l'assegnazione del titolo e le retrocessioni. Tutte ipotesi possibili ma comunque difficili da attuare. Per Gravina la scelta è più ardua che mai.