Covid Inter-Milan, salgono i positivi: 5 nerazzurri e 3 rossoneri

Covid-Inter, salgono a 5 i giocatori nerazzurri positivi al coronavirus

Salgono a cinque i positivi al covid nell'Inter: dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan anche Radu ha preso il Covid-19. La conferma arriva dal club nerazzurro con il portiere romeno che ha avuto in queste ore l'esito del tampone effettuato nella giornata di giovedì. La squadra di Antonio Conte si sottoporrà a nuovi controlli nella giornata di sabato, ma la preoccupazione in vista del derby è molto alta.

Covid-Inter, Gagliardini positivo, sto bene sono in isolamento

"Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro #besafe". Lo scrive in una storia su Instagram il il calciatore dell'Inter, Roberto Gagliardini, risultato positivo al covid.

Covid-Milan, Gabbia positivo dopo Ibrahimovic e Duarte

Matteo Gabbia è risultato positivo al Covid-19. "AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19". Il difensore centrale va ad inserirsi nella lista dei giocatori rossoneri positivi al Coronavirus assieme al compagno di reparto Duarte e ad Ibrahimovic (entrambi positivi da ormai due settimane e la speranza rossonera è che arrivino i tamponi negativi nei prossimi giorni). Emergenza difesa e attacco per Stefano Pioli al momento: nel reparto arretrato è ancora assente anche Musacchio, mentre il capitano Alessio Romagnoli torna a disposizione dopo un lungo infortunio. Sul fronte offensivo, ancora dubbi sul recupero di Ante Rebic dopo la lussazione al gomito rimediata nel match contro il Crotone. Il croato verrà valutato la prossima settimana.