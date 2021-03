Cristiano Ronaldo al Real Madrid: l'agente lavora il clamoroso ritorno

Dalla Spagna arriva la notizia che l'agente di Cristiano Ronaldo sta lavorando a un ritorno dell'attaccante al Real Madrid

L'eliminazione in Champions League con il Porto ha creato un clima di sfiducia in casa Juventus e forse anche clamorosi rivolti per quanto riguarda al mercato. Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto con i bianconeri il 30 giugno 2022, potrebbe lasciare Torino. La notizia arriva dalla Spagna e più precisamente da Josep Pedresol, conduttore di un noto programma sportivo chiamato El Chiringuito de Jugones. Il giornalista ha lasciato intendere che Cristiano Ronaldo insieme al suo agente starebbe preparando il ritorno al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo al Real Madrid: un'ipotesi da non escludere, ma c'è il problema della tassazione

"Jorge Mendes ha parlato con il Real Madrid della possibilità del ritorno di Cristiano Ronaldo", ha detto Pedresol. E' davvero possibile che Cr7 possa nuovamente vestire la maglia delle Merengues? Il giornale Marca spiega che il Real Madrid in linea di massima esclude tale possibilità ma afferma anche nel calcio tutto è possibile e i contatti tra Mendes e la dirigenza dei Blancos potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Cristiano Ronaldo anche negli ultimi mesi ha diffuso diversi messaggi di affetto nei confronti del Real Madrid e dei suoi ex compagni di squadra e che l'idea di tornare sarebbe già nella sua testa da diverso tempo. Con l'addio di Cr7 la Juventus si liberebbe di un ingaggio pesantissimo dato il momento economico non particolarmente florido ma il problema maggiore al suo ritorno al Real Madrid è di tipo fiscale. Solo in Italia l'attaccante può pagare tasse pari al 25% del suo reddito. In Spagna la tassazione è invece più alta.