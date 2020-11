Devis Boschiero: "Sono pronto per affrontare Francesco Patera"

Devis, sei pronto ad affrontare Francesco Patera?

“Sono prontissimo! Mi alleno da due mesi, due volte al giorno: la mattina corro per dieci chilometri e faccio preparazione atletica, la sera curo la parte pugilistica. Avrei dovuto affrontare Patera lo scorso marzo, poi c’è stato il primo lockdown. In quei tre mesi, ho smesso di allenarmi, ma ho ripreso quando mi hanno detto che l’incontro si sarebbe fatto a dicembre. Non ho mai visto combattere Patera dal vivo, ho cercato i suoi match su You Tube e devo dire che è un pugile molto tecnico, molto preciso nello sferrare i pugni anche se non ha la potenza per vincere prima del limite. Non amo dedicare molto tempo allo studio dell’avversario, lascio questo compito al mio maestro Gino Freo che poi studia la strategia migliore per batterlo.”

Ti alleni con i soliti sparring partners o hai fatto venire qualcuno con caratteristiche simili a quelle di Francesco Patera?

“Mi alleno sempre con il campione d’Europa dei pesi supergallo Luca Rigoldi che è mio compagno di palestra. Abbiamo anche fatto venire un pugile simile a Patera,”



Mancano poco meno di tre settimane al match, sei già nel peso richiesto dalla nuova categoria?

“Ci sono vicino. Non ho mai avuto problemi a rientrare nel peso quando combattevo nei superpiuma, ne ho ancora meno adesso che combatto fra i pesi leggeri. Non sono mai arrivato disidratato alle operazioni di peso, non ho mai avuto la necessità di digiunare nei due giorni precedenti.”

In definitiva, assisteremo ad un bel match.

“Io darò il massimo come sempre. Il mio obiettivo è diventare campione Silver WBC”.

Nella manifestazione del 17 dicembre, il campione d’Europa dei pesi supergallo Luca Rigoldi (22-1-2 con 8 KO) difenderà il titolo contro l’inglese Gamal Yafai (17-1 con 10 KO) sulla distanza delle 12 riprese. Inoltre, la campionessa del mondo dei pesi superpiuma IBF Maiva Hamadouche (21-1 con 17 KO) difenderà la cintura contro la serba Nina Pavlovic (6-3-1 con 1 KO) sulla distanza dei dieci tempi. Il campione d’Europa dei pesi superleggeri Sandor Martin (36-2 con 13 KO) si scontrerà con Nestor Maradiaga (8-9-1, 4 KO) in un match senza titolo in palio sulla distanza delle otto riprese. Infine, il romano Mirko Natalizi (8-0 con 5 KO) sfiderà Manuel Largacha (9-9-6 con 4 KO) sulla distanza delle otto riprese nella categoria dei pesi superwelter.