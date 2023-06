Diletta Leotta, la confessione più intima: "Dipende dalle dimensioni..."

Diletta Leotta show su 105: "Dipende dalle dimensioni..."

Diletta Leotta non si ferma mai. Neanche in gravidanza (parto atteso a metà agosto, il 16, forse proprio il giorno del compleanno della conduttrice siciliana). La showgirl ha chiuso da poco il campionato di serie A che racconta su Dazn (ultimo match Napoli-Sampdoria, abito cut out con super spacco al Maradona, qui le foto), lancia proprio in questi giorni un podcast che, dalle prime anticipazioni, si annuncia di grande successo e nel frattempo prosegue il suo lavoro quotidiano - dal lunedì al venerdì ogni giorno alle 12 - su Radio 105 nel programma "105 take away".

Il collega Daniele Battaglia in questi giorni le ha chiesto come sta vivendo questi mesi, in particolare, la sua sfera più intima. "Dipende dalle dimensioni…", ha detto con la consuete ironia Diletta Leotta.

Poi ha aggiunto più seria: "Ovviamente della pancia!". La regina del calcio italiano tra tv e streaming ha poi spiegato che dal punto di vista psicologico l'uomo potrebbe essere frenato: "Una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata".

