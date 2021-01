Diletta Leotta e Can Yaman innamorati? Ecco i loro messaggi a distanza...

Diletta Leotta e Can Yaman innamorati? I messaggi a distanza...

Diletta Leotta e Can Yaman: innamorati o non innamorati? Il tormentone continua. “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni” ha scritto la conduttrice di Dazn dopo la partita Roma-Inter. E l'attore turco posta la sua valigia con la stessa scritta. Recentemente Diletta e Can hanno condiviso la stessa canzone su Instagram. Il brano "Una notte a Napoli", usato dalla Leotta quando è andata in Campania per il match Napoli-Fiorentina. Arrivata in albergo la giornalista di Dazn ha postato questa canzone nelle sue Instagram stories e poche ore dopo lo stesso ha fatto Can Yaman E ancora. Qualche giorno fa, nel corso di una puntata su Radio 105 del progamma che Diletta Leotta conduce con Daniele Battaglia (105 Take Away dalle 12 alle 13), è stata messa in sottofondo una canzone turca. “Lo salutiamo Can? Ci sta sentendo”, ha detto Diletta. Indizi....

Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? L'attore turco: "Fatti miei"

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? E' nato l'amore? Sono tantissimi i fans dei due che in questi giorni se lo stanno chiedendo, dopo le foto e l'articolo di Chi (vedi sotto) che ha fatto esplodere il gossip. Le fans dell'attore delle fiction Daydreamer nei giorni scorsi è stato 'assediato' dalle domande delle fans sui social. “Fatti miei. Punto” ha scritto Can Yaman con la faccina che indica di fare silenzio. Un messaggio che molti hanno visto come risposta ai gossip di questi giorni. Poi ha bloccato i commenti su Instagram e lasciato Twitter.