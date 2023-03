Diletta Leotta incinta: Karius papà. Manca solo l'annuncio. Gossip

Diletta Leotta incinta e Loris Karius papà. Gossip

Diletta Leotta incinta. Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it ormai manca solo l'annuncio, una conferma ufficiale, da parte della musa della serie A e del portiere del Newcastle Loris Karius la cui storia d'amore d'iniziata pochi mesi fa va a gonfie vele.

In principio era stato qualche foto con pancino sospetto, rotondità, camicette più larghe, poi qualche voce, bisbiglio, gossip sul fatto che la showgirl catanese avrebbe rivelato di essere incinta ad alcune amiche, colleghi, oltre che alla famiglia.

E ora, come detto, c'è solo l'attesa per la lieta novella, starà a loro decidere modi e tempi: Diletta Leotta e Loris Karius mamma e papà!

Diletta Leotta festeggia la promozione del Catania in serie C

Intanto Diletta Leotta festeggia anche dal punto di vista calcistico. “Il Catania è in C ragazzi, il Catania è in C! Altro che Camp Nou“. La conduttrice di Dazn è al settimo cielo per la promozione del suo amato Catania e condivide su Instagram un video in cui racconta la sua felicità per i risultati ottenuti dai rossazzurri sul campo. “Forza Liotru”, scrive la showgirl catanese.



