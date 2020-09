Diletta Leotta - Hacker, ricatti subiti e haters: la sua versione dei fatti

IL LIBRO DI DILETTA LEOTTA “Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti” - A volte capita. Capita che nulla vada come avevi sempre previsto. Capita che ti svegli la mattina e ti cade il mondo addosso. Capita che vieni fraintesa e devi fare appello a tutte le tue difese per non crollare. E scegli di sorridere.

“Quando senti dire o leggi parecchie cose sul tuo conto, all’inizio ti innervosisci. Resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e illazioni gratuite. La prima reazione è rispondere a qualunque cosa, magari anche alzando i toni, per dare la tua versione dei fatti. Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”

Raramente Diletta Leotta ha dato la sua versione dei fatti, anche quando di lei si è parlato tanto, forse troppo. Ha scelto spesso la via del silenzio, ha imparato a esercitare l’arte della pazienza, ma sempre scegliendo di sorridere. Ora, però, tutto è cambiato, ha deciso di raccontarsi, di dire come sono andate veramente le cose, affidando un pezzo di sé a questo libro, non esitando a rivelare anche gli episodi più privati:

• la violazione della sua privacy da parte degli hacker e i ricatti subiti

• le attenzioni indesiderate dei paparazzi

i• la percezione della sua immagine

• gli attacchi degli haters (donne e uomini)

Un libro autentico e sincero.Il racconto di una donna che ha avuto il coraggio di rimanere sempre fedele a se stessa e ai suoi progetti, riuscendo a trasformare ogni esperienza negativa in positiva. La storia di una donna ambiziosa e intelligente che, senza lasciarsi intimorire o schiacciare dai giudizi e dai pregiudizi comuni, dopo anni di studio e sacrifici, rivendica il diritto di essere apprezzata per la sua professionalità.

DILETTA LEOTTA - SCEGLI DI SORRIDERE

Data di uscita: 22 SETTEMBRE - Prezzo di copertina: € 16,90

Edito da: Sperling&Kupfer