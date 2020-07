Diritti tv, Ligue 1: il campionato francese sbarca su Netflix

Dalla 21 agosto, l'inizio fissato del campionato francese con l'anticipo tra Marsiglia e Saint Etienne, la Ligue 1 incasserà 1,1 miliardi di euro a stagione in diritti tv, fino al 2024. La scelta rivoluzionaria è quella di affidare la diretta delle partite a Netflix, come anticipato dall'Equipe. Infatti Mediapro ha concluso un accordo con la società che distribuisce film e serie tv per allargare più facilmente la platea di abbonati.

Non solo tv e serie tv

La nuova offerta del gruppo spagnolo, - che con Canal+ e l'operatore di telefonia mobile Free ha permesso al calcio francese di sfondare il tetto del miliardo di euro a stagione in incassi di diritti televisivi -, rompe gli schemi, innovando con un'alleanza inedita. I 6,7 milioni di abbonati di Netflix in Francia potranno quindi avere la possibilità di godersi anche le prestazioni di Neymar e Mbappé, con circa 5 euro in più al mese.