Diritti tv Serie A: Dazn vince e si prende le partite. E Sky...

Diritti tv Serie A: Dazn vince e si prende le partite

Dazn si prende la serie A chiudendo un lungo periodo di dominio Sky. La svolta nel calcio italiano è praticamente fatta. Manca solo l'ufficialità, ma i club sono pronti a votare per la piattaforma in streaming (affiancata da Tim) che avrà 7 partite in esclusiva per ogni turno di campionato e 3 in co-esclusiva (offerta da 840 milioni, superiore a quella da 750 mln avanzata da Sky). L'assemblea di Lega Serie A in programma nelle prossime ore, salvo colpi di scena a questo punto clamorosi, procederà alla fumata bianca (servono 14 foti su 20).

Diritti tv Serie A, Sky e il nodo delle 3 partite in co-esclusiva

Decade l'ipotesi di mandare in onda una partita in chiaro per ogni turno. Resta solo un dubbio: l'assegnazione del pacchetto 2 con 3 partite che andrebbero in co-esclusiva a Sky (messi sul piatto 70 milioni a stagione) o meno. I rumors delle scorse ore parlavano di una soluzione in questo senso, portando così a un compromesso che non togliesse l'intera serie A alla pay tv di Comcast.

Nelle scorse ore intanto era arrivata la replica dell’ad De Siervo alla lettera che martedì scorso Sky ha inviato alle società: la pay-tv si era detta disposta a confermare la sua offerta oltre alla scadenza del 29 marzo (giorno di scadenza del bando) ed, eventualmente, a migliorare la proposta in caso di migliori condizioni previste nel nuovo bando. “Evidenziamo nuovamente l’irritualità della vostra comunicazione e vi ribadiamo l’obbligo di buona fede imposto a tutti gli offerenti che comporta il dovere di astenersi da ogni comportamento che possa turbare lo svolgimento della procedura di gara”, la risposta della Lega Serie A.