Diritti tv, Sky apre a Dazn per trattare la serie A. Prezzi abbonamenti giù

Diritti tv, Sky: "Pronti a trattare con Dazn per la Serie A"

Sky manda un messaggio a Dazn per i diritti tv della serie A, che l'app in streaming si è aggiudicata nei prossimi tre anni. "Noi siamo sempre aperti, ovviamente. Sarà un tema che potremo affrontare dopo che l’asta sui diritti si chiuderà definitivamente. Siamo stati partner di Dazn finora e come dicevo ci aspettiamo che vengano adottati gli stessi criteri che Sky ha adottato da quando ha avuto sette partite di calcio in esclusiva. Del resto, anche Tim Vision ha sulla sua piattaforma la nostra Now", ha spiegato l'ad Maximo Ibarra a Repubblica.

Non solo serie A. Mediaset ai diritti Tv della Coppa Italia, (che comprendono anche la finale di Supercoppa italiana): nel 2018 la Rai prese il triennio per 105 milioni superando di poco l'offerta del Biscione. Ora si sta per aprire una nuova partita

“Non ci sono conversazioni in corso, siamo stati competitor fino all’altro ieri sera” aveva però detto a riguardo la vicepresidente di Dazn (in Italia e Spagna), Veronica Diquattro nelle scorse ore al Sole 24 Ore. Insomma, le possibilità di un accordo con Sky sembrano molto basse stando a queste parole.

Attualmente sul canale 209 della pay tv satellitare è visibile un canale Dazn (che tra le altre cose trasmette le 3 partite di serie A ogni giornata attualmente in esclusiva), ma, salvo ulteriori accordi, si spegnerà dal primo luglio 2021.

Sky: "Senza serie A prezzi abbonamenti scalati"

Sky senza serie A per il triennio 2021/2024? L'amministratore delegato Maximo Ibarra annuncia che in quel caso caleranno i prezzi per gli abbonati della pay tv di Comcast. "Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall'abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo. Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse".

Diritti tv serie A, Sky e il possibile ricorso

L'ad di Sky ha anche parlato di un possibile ricorso contro la decisione della Lega di assegnare il bando a Dazn nei prossimi tre anni: "Se l’accordo tra Dazn e Tim avesse come obiettivo quello di escludere che la serie A possa essere trasmessa su tutti i device e su tutte le piattaforme, allora sarebbe un tema da valutare molto attentamente. Ovviamente verrà affrontato quando la gara sarà chiusa, ma vorrei ricordare fin d’ora che noi non abbiamo mai impedito a nessuno – Tim compresa – di avere i contenuti della Serie A sulla propria piattaforma".