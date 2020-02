Dorothea Wierer, regina mondiale del Biathlon sempre più Federica Pellegrini delle nevi

Dorothea Wierer, la regina mondiale del Biathlon

Dorothea Wierer trionfa ai Mondiali di biathlon nella sua Anterselva (lei è di Rasun di Sotto, la prima frazione che s’incontra salendo verso la valle del biathlon). La 29enne fuoriclasse italiana ha conquistato l'oro nell'inseguimento trionfando in uno stadio tutto compatto nel fare tifo per Doro (23 mila tifosi disseminati tra le tribune e tutto il circuito) e che le ha tributato un'ovazione, nel momento del suo successo. Una medaglia d'oro bellissima per lei e per tutta Italia. "Ancora non ci credo. Sapevo che, sparando bene, potevo farcela e così è stato. Dal primo giro mi sentivo bene e, con il passare dei chilometri, per me, la situazione migliorava. Per me vincere qui, davanti a questa gente, è un sogno che si avvera, era la cosa che sognavo fin da bambina", ha detto a caldo l'azzurra Dorothea Wierer dopo la conquista dell'oro nell'inseguimento ai Mondiali di biathlon in corso ad Anterselva. Mai l’Italia aveva vinto un oro nelle sette rassegne mondiali casalinghe.

Dorothea Wierer (foto Lapresse)



Dorothea Wierer, chi è la campionessa mondiale di biathlon

Chi è Dorothea Wierer? La regina delle nevi azzurre è una campionessa di livello davvero mondiale. È stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin. Un talento sugli sci, un fenomeno quando si tratta di sparare centrando il bersaglio. Difficile però non notare anche la di bellezza di Dorothea. «Sono stata la prima a truccarmi, poi tutte mi hanno copiato», aveva scherzato giovedì dopo aver vinto la medaglia d'argento nella staffetta mista. Nel 2015, l’edizione russa di Playboy chiese a Dorothea Wierer di posare. Doro declinò l’offerta e non ama parlarne. Le sue copertine se le conquista a suon di vittorie e medaglie sulle nevi. Lei che a marzo dell''anno scorso è stata la prima italiana a conquistare la coppa del Mondo assoluta di biathlon. "Sarebbe importantissimo se il biathlon potesse avere sempre più spazio in tv, perché è uno sport bellissimo e tutti quelli che lo guardano si appassionano. Dedico la vittoria a tutta la squadra, agli allenatori, alla Federazione, al mio gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, agli sponsor, ai tifosi e alla famiglia", disse dopo la vittoria. Lei che fa 700 ore di allenamento nel fondo e 300 nel tiro a stagione. Non si arriva a questi livelli a caso.

La popolarità di Dorothea (sposata con Stefano Corradini) nel frattempo cresce: la sua pagina Instagram supera ormai i 450mila follower e c'è da giurare che continueranno a salire dopo i trionfi in questi mondiali. Prossima fermata? Le Olimpiadi di Pechino del 2022... La storia, la bella favola della regina del biathlon continua. La Federica Pellegrini delle nevi che si appresta intanto a passare il testimone proprio alla Divina: pronta ad affrontare in estate la nuova, ultima sfida a Cinque Cerchi di Tokyo 2020. Dalla neve alla piscina, sono sempre le donne azzurre a prendersi le luci della ribalta.