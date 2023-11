Elisabetta Canalis e la kickboxing? Ivana Knoll si dà alle arti marziali. Ring bollente!

Elisabetta Canalis passione kickboxing

Non solo calcio. Gli sport da combattimento sono più che mai di moda. In Italia e nel resto del mondo. E anche i vip non sono esenti da questo amore per i match sul ring.

In Italia, ad esempio, Elisabetta Canalis è un'appassionata della kickboxing - disciplina che pratica spesso allenandosi e che l'ha vista anche due volte protagonista sul ring in un paio di combattimenti ufficiali nell'affascinante cornice della Reggia di Venaria Reale a Torino (alla Night of Kick and Punch – Black Tie Edition) con vittoria in entrambi i casi (quest'anno contro Angelica Donati e nel giugno 2022 contro Rachele Muratori).

“Grazie al mio maestro Angelo Valente ed a tutta la famiglia di The Night of Kick and Punch, questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa, ha fatto di me una donna piu forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente", le belle parole di Eli dopo il combattimento di giugno.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: allenamenti con... tuffo in piscina (Instagram littlecrumb_)



Ronaldo e Georgina Rodriguez a bordo ring per Tyson Fury

Recentemente Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati avvistati a bordo ring per assistere al match evento di boxe (con borsa da capogiro: 57 milioni di euro) che ha visto il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi Tyson Fury battere ai punti Francis "The Predator" Ngannou (l'ex Campione del Mondo di MMA, arti marziali miste, ha sorpreso tutti con una prestazione strepitosa nelle vesti di pugile).

Ivana Knoll risponde con le arti marziali

Sul fronte 'croato', Ivana Knoll in queste ore si è spesa per promuovere le arti marziali. La tifosa più sexy del pianeta (eletta come 'più bella nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo di calcio: da Russia 2018 a Qatar 2022) non ha seguito le orme di una 'combattente' come Eli mettendosi guantoni e salendo sul ring, però ha postato alcune immagini a bordo ring nel corso del Rizin Landmark 7, un evento di arti marziali miste che si è svolto a Baku in Azerbaigian.





Ivana Knoll, la tifosa di calcio più sexy del mondo e la sua passione sportiva

D'altra la passione sportiva di Ivana Knoll è grande. La modella ed ex miss Croazia ama i grandi eventi: dai parquet dell'Nba di basket ai box della Formula 1 (al Gp di Miami di quest'anno ha posato di fianco ad alcune vetture, in primis la Ferrari).

Il calcio comunque resta lo sport che fa battere il suo cuore e spesso la si vede negli stadi di tutto il mondo anche se non gioca la sua amata Croazia. Ad esempio, poche settimane fa, era a San Siro per assistere al match di Champions League tra Milan e Newcastle.