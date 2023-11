Elisabetta Canalis, tutina aderentissima (curve pericolose) o sexy body in palestra? Le foto

Elisabetta Canalis, tutina aderentissima (curve pericolose)

Elisabetta Canalis con una tutina aderente provoca un mezzo terremoto sui social.

"Illegale", le scrivono i fans commentando le sue foto. "Game, Set, Match", sottolinea un altro follower della showgirl.

Eli bella e sensuale come sempre quando si infila abiti che su di lei diventano favolosi.

Elisabetta Canalis, kickboxing a Roma

Guerriera ogni volta che mostra i suoi allenamenti in palestra. Tra l'altro nei giorni scorsi la Canalis è stata ospite di Gloria Peritore (campionessa ISKA World Flyweight Kickboxing e Oriental Rules) e del suo team a Roma.

Un'ottima occasione per tirare qualche colpo di kickboxing, ma non solo. Elisabetta ha presenziato anche a un evento free che si è svolto lo scorso sabato nella capitale in cui Gloria ha tenuto una lezione gratuita e senza contatto per avvicinare sia uomini che donne a questo sport in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



Bella la chiosa finale nel messaggio social di Eli su questo tema: "Roma non è stata costruita in un giorno e cambiare la realtà intorno a noi è un processo lento ma possibile, iniziamo col saperci difendere e con l’acquisire sicurezza in noi stesse". Applausi.

