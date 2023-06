Elodie e Iannone lasciano l'Italia: cosa cambierà. E le foto in bikini da urlo

De Laurentiis stregato da Elodie: “È perfetta per fare cinema, dobbiamo pensare a qualcosa per lei” (foto Instagram elodie)

Elodie e Iannone fuga dall'Italia: convivenza in Svizzera a Lugano

Nelle ultime ore ha tenuto banco l'indiscrezione lanciata da Oggi secondo cui Elodie ha lasciato la casa sui Navigli a Milano (acquistata lo scorso anno) e si è trasferita in Svizzera a Lugano, città in cui sta il suo fidanzato Andrea Iannone.

Una convivenza fuori dai... confini italiani: i due hanno deciso di andare nella villa del campione di motociclismo. Tanto rumore per nulla. Non cambia davvero niente, visto che Lugano è dietro l'angolo rispetto a Milano, meno di un'ora di macchina.

Elodie e Iannone convincenza in Svizzera a Lugano: non cambia nulla

Elodie dunque non avrà alcun problema per quanto concerne la logistica rispetto agli impengni di lavoro in Italia e potrà vivere nel migliore dei modi la bella storia d'amore con Andrea Iannone, che, tra l'altro nel 2024 potrebbe tornare a correre (si parla di Superbike per il pilota di Vasto): un legame nato nell'agosto di un anno fa, quando la cantante e il pilota di sono conosciuti per la prima volta ed è scattata subito l'intesa giusta, il colpo di fulmine.

Elodie: costume, bikini o minigonna, il look della cantante vince sempre

Intanto, tornando a Elodie, nelle ultime ore hanno tenuto banco le foto pubblicate sui social che la vedono coperta da un'asciugamano o in bikini

(Instagram elodie)



Nei giorni precedenti era stata la foto con minigonna ad attrarre i fans.

Elodie (instagram Elodie)



La verità è che qualunque sia il look, la cantante trasmette sempre un fascino davvero unico. Poche sanno 'bucare lo schemo' come lei nel mondo dello spettacolo...

