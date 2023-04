Elodie senza trucco (e filtri): foto pazzesche! E con Iannone al ranch di Valentino Rossi...

Elodie senza trucco: bellezza acqua sapone da sogno

Elodie fa sognare i fans. La cantante non ha bisogno di trucchi, make-up o filtri social: trasmette il suo fascino e la sua bellezza in modo naturale, acqua e sapone, con suoi scatti social.

L'ultimo esempio? Il selfie in macchina in cui annuncia il "sold out" per il concerto che si terra al Forum di Assago il 12 maggio (sull'onda del successo dell'album Ok. Respira: disco d'oro)

"Sono pervasa da emozione e felicità. Ho iniziato a studiare e a provare. Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi. Ci vediamo presto. Il nostro primo forum", ha scritto a corredo della foto. Migliaia i like e centinaia di migliaia i commenti dei fans che hanno risposto ricoprendo d'amore Elodie.

Elodie senza trucco annuncia il sold out del concerto al Forum. Le foto





Elodie e Iannone al ranch di Valentino Rossi con Bagnaia, Bezzecchi e i piloti della VR46

Per Elodie il periodo magico ovviamente non è solo lavorativo tra musica, album, Sanremo e concerti (senza dimenticare il debutto al cinema nei mesi passati con Ti mangio il cuore). Anche l'amore va a mille con Andrea Iannone. Anzi, proprio nelle scorse ore la coppia è stata ospite nel ranch di Valentino Rossi. Foto di gruppo per loro dopo l'ultimo allenamento della VR46 Academy prima di partire per Austin dove nel weekend è in programma il terzo appunamento del motomondiale (MotoGp, Moto 2 e Moto 3). Mancava proprio il Dottore, ma gli altri erano tutti presenti: dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia a Franco Morbidelli, passando Marco Bezzecchi (vincitore nel Gp di Argentina e leader del mondiale), passando per Celestino Vietti, Andrea Migno e il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini.

Iannone, Migno e la moto chiamata... "Elodie"

Andrea Iannone sui social ha scherzato: "Migno ha rivisto i suoi genitori!". Il riferimento è alla battuta dello stesso Migno fatta in Argentina, quando disse di aver dato un nome particolare alla sua nuova Moto: "L'ho chiamata Elodie", aveva raccontato il pilota tornato nel motomondiale proprio in occasione della trasferta in Sudamerica (ha sostituito l'infortunato Fellon) e autore subito di uno splendido podio in Moto 3. "Gli ho mandato un messaggio per dirgli che ho dato questo nome perchè Elodie è una bellissima ragazza e una grande artista. Li mi ha detto che era contento, mi ha fatto forza dicendo di dare gas". Missione compiuta.