Erjona (l'ex di Dzemaili) svela: i calciatori che le scrivono e su Onlyfans...

Erjona Sulejmani: "Mi scrivono calciatori, vip e le persone normali"

Erjona Sulejmani ha risposto alle domande dei fans nel corso di una Q&A su Instagram. La modella, influencer (330mila follower), tifosa dell'Inter ed ex del centrocampista svizzero Dzemaili (attualmente allo Zurigo, ma con un passato in serie A tra Napoli, Bologna, Genoa, Parma e Torino) ha svelato: "Se mi scrivono calciatori o vip? Tutti i giorni, ma mi scrivono anche le persone normali: dove sta la differenza?"

Erjona Sulejmani è single

Il cuore di Erjona Sulejmani in questo momento è libero, la modella è single e alla domanda se si stesse frequentando con qualcuno in questo momento ha risposto con un "no". In tema di amore spiega: "Non ho mai corteggiato. Penso sia l'uomo a dover corteggiare ma allo stesso tempo quando la donna si lascia corteggiare è perché ha già scelto e ha le idee chiare".

Erjona Sulejmani non apre OnlyFans

"Perché non apro OnlyFans? Perché non condivido questa visione", ha sottolineato Erjona.

