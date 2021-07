Voti Gazzetta: Belotti sbaglia il rigore e Cairo lo cancella dalle pagelle

Pagelle Italia-Inghilterra: la Gazzetta dello Sport si dimentica di Belotti, che ha fallito uno dei rigori. L'editore Cairo vuole proteggere il centravanti del Torino?

L'Italia vince il suo secondo Europeo dopo 53 anni dall'ultima volta. Gli Azzurri battono ai rigori l'Inghilterra nel suo stadio di Wembley grazie alle parate di Donnarumma e i gol di Berardi, Bonucci e Bernardeschi. Per la Nazionale i due errori dal dischetto sono stati di Jorginho, che è rimasto in campo nonostante l'infortunio subito nel primo tempo, e di Belotti, subentrato a Insigne nel primo tempo supplementare.

La Gazzetta dello Sport come di consueto ha pubblicato i voti dell'Italia dando un 10 a tecnico Mancini e 9 a Donnarumma e Bonucci, autore del gol del pareggio nei tempi regolamentari. Unici insufficienti Immobile e Barella. Curiosamente però nelle pagelle della Gazzetta, giornale il cui editore è la Rcs Mediagroup di Urbano Cairo, non compare proprio Belotti, il cui errore dal dischetto avrebbe potuto essere decisivo. Sarà un caso che il "Gallo" a livello di club giochi nel Torino di cui l'imprenditore è proprietario? Non si può certo escludere che Cairo abbia deliberamente scelto di proteggere il suo attaccante per non vederlo svalutare sul mercato.